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Киноафиша Фильмы Майкл Расписание Майкл (2026) в Ижевске на сегодня

Расписание Майкл (2026) в Ижевске на сегодня

Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне биография, драма, музыка, исторический 2026 / США
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Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
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Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
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Последний богатырь. Колобок
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Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
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Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Интерстеллар
Интерстеллар
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Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Миа и монстры
Миа и монстры
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