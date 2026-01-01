Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Питер FM Расписание Питер FM (2006) в Ижевске на сегодня

Расписание Питер FM (2006) в Ижевске на сегодня

Питер FM
Питер FM Потерянный телефон сводит радиоведущую и архитектора. Культовый российский ромком 2000-х комедия, мелодрама 2006 / Россия
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом
Новое «Слово пацана» и детектив… с попугаем: после «Невского-8» НТВ выпустит целых 3 крутых сериала — воскресшего Семёнова забудете сразу
Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать
7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»
Новым Локонсом в «Гарри Поттере» HBO станет главная звезда «Игры престолов»: он уже был в «Тайной комнате» (но вы не заметили)
Wink по-тихому сделал своих «Сватов» — и тоже с Добронравовым! Будько бросил Кучугуры и уехал в Москву ко внебрачной дочери
Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)
Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше