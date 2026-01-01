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Сеть Киномакс на карте в городе Ижевск

Ижевск
Киномакс
ул. Холмогорова, д. 11
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Куча магнитов на холодильнике – уже колхоз: есть 3 простые замены, которые сделают кухню дороже
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«Джон Уик» сменил фамилию: Ривз снова сыграет матёрого профи, который вернулся ради мести
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