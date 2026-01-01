Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Как Иван в сказку попал»
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Киномакс
ул. Холмогорова, д. 11
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
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Человек-паук: Новый день
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
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2026, США, приключения, фэнтези, боевик
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2026, США, боевик, приключения, анимация
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2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Надежда
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2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
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