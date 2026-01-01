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Империя грёз: расписание сеансов и цены в Ижевске

Ижевск
Империя Грёз Сигма г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 380 ₽ 11:45 от 380 ₽ 13:35 от 450 ₽ 15:25 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
14:15 от 450 ₽ 15:40 от 450 ₽ 16:55 от 450 ₽ 18:25 от 500 ₽ 21:10 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
14:45 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 19:15 от 500 ₽ 21:30 от 500 ₽
Еще 7 фильмов
Майкл
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Пропасть
Пропасть
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2026, Россия, анимация
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