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Империя Грёз Сигма
Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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Не одна дома 3. Выпускной
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2026, Россия, комедия
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2026, Россия, анимация
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2026, США, комедия, драма
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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