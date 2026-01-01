«Империя Грёз» является одной из крупнейших российских сетей, объединяющих 7 кинотеатров. Это 33 кинозала и 5200 зрительских мест.

Большой опыт работы позволяет создавать кинокомплексы, которые отвечают передовым технологиям кинопроката. Все кинотеатры сети соответствуют мировым стандартам качества и оборудования.

Современные звуковые и проекционные системы и комфортабельные кресла позволяют зрителю полностью окунуться в атмосферу любимого фильма и получить максимум удовольствия от его просмотра.

Данную сеть отличает высокий уровень сервиса, эффективное и гибкое ценообразование и развитие в сфере дополнительных услуг.