«Империя Грёз» является одной из крупнейших российских сетей, объединяющих 7 кинотеатров. Это 33 кинозала и 5200 зрительских мест.
Большой опыт работы позволяет создавать кинокомплексы, которые отвечают передовым технологиям кинопроката. Все кинотеатры сети соответствуют мировым стандартам качества и оборудования.
Современные звуковые и проекционные системы и комфортабельные кресла позволяют зрителю полностью окунуться в атмосферу любимого фильма и получить максимум удовольствия от его просмотра.
Данную сеть отличает высокий уровень сервиса, эффективное и гибкое ценообразование и развитие в сфере дополнительных услуг.
Все фильмы за 120 рублей. На фильмы-премьеры акция действует до 19:30. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Весь день по будням билет в кино - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.