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Сеть кинотеатров Империя грёз в Ижевске

Ижевск
О сети

«Империя Грёз» является одной из крупнейших российских сетей, объединяющих 7 кинотеатров. Это 33 кинозала и 5200 зрительских мест.

Большой опыт работы позволяет создавать кинокомплексы, которые отвечают передовым технологиям кинопроката. Все кинотеатры сети соответствуют мировым стандартам качества и оборудования.

Современные звуковые и проекционные системы и комфортабельные кресла позволяют зрителю полностью окунуться в атмосферу любимого фильма и получить максимум удовольствия от его просмотра.

Данную сеть отличает высокий уровень сервиса, эффективное и гибкое ценообразование и развитие в сфере дополнительных услуг. 

В других городах
Кстово, Нижний Новгород
Кинотеатры
Империя Грёз Сигма
Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
24 отзыва
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Скидки в сети
Счастливый вторник и КиноСреда / Империя Грёз Сигма

Все фильмы за 120 рублей. На фильмы-премьеры акция действует до 19:30. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся / Империя Грёз Сигма

Весь день по будням билет в кино - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Скидки группам / Империя Грёз Сигма

Скидка группам до от 15 человек - 20%. Группе школьников - 2 сопровождающих бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

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