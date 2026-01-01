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Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино: расписание сеансов и цены в Ижевске

Ижевск
Синема Парк Петровский г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:05 от 370 ₽ 12:50 от 450 ₽ 15:35 от 450 ₽ 16:30 от 450 ₽ 17:25 от 470 ₽ 18:20 от 510 ₽ 19:15 от 510 ₽ 20:10 от 530 ₽ 21:05 от 510 ₽ 22:00 от 510 ₽ 23:50 от 510 ₽ 00:45 от 510 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 370 ₽ 12:40 от 450 ₽ 13:50 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:10 от 450 ₽ 17:20 от 450 ₽ 17:25 от 470 ₽ 18:30 от 510 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
12:35 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 17:05 от 450 ₽ 17:20 от 450 ₽ 18:35 от 510 ₽ 19:40 от 510 ₽ 20:55 от 510 ₽ 21:35 от 510 ₽ 22:05 от 510 ₽ 23:20 от 510 ₽ 23:55 от 510 ₽ 00:25 от 510 ₽
Еще 12 фильмов
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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