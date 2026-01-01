Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ижевск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ижевска
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
Расписание
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино: расписание сеансов и цены в Ижевске
Ижевск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Синема Парк Петровский
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:05
от 370 ₽
12:50
от 450 ₽
15:35
от 450 ₽
16:30
от 450 ₽
17:25
от 470 ₽
18:20
от 510 ₽
19:15
от 510 ₽
20:10
от 530 ₽
21:05
от 510 ₽
22:00
от 510 ₽
23:50
от 510 ₽
00:45
от 510 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 370 ₽
12:40
от 450 ₽
13:50
от 450 ₽
15:00
от 450 ₽
16:10
от 450 ₽
17:20
от 450 ₽
17:25
от 470 ₽
18:30
от 510 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
12:35
от 450 ₽
15:00
от 450 ₽
17:05
от 450 ₽
17:20
от 450 ₽
18:35
от 510 ₽
19:40
от 510 ₽
20:55
от 510 ₽
21:35
от 510 ₽
22:05
от 510 ₽
23:20
от 510 ₽
23:55
от 510 ₽
00:25
от 510 ₽
Еще 12 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667