Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
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Синема Парк Петровский
ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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