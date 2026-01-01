Оповещения от Киноафиши
Алмаз синема: расписание сеансов и цены в Ижевске

Ижевск
Алмаз Синема Матрица г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:55 от 390 ₽ 10:55 от 390 ₽ 12:05 от 430 ₽ 13:05 от 430 ₽ 14:15 от 470 ₽ 15:15 от 470 ₽ 16:25 от 470 ₽ 18:35 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:20 от 390 ₽ 15:00 от 470 ₽ 17:25 от 470 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
13:30 от 450 ₽ 18:00 от 520 ₽ 20:35 от 520 ₽ 23:10 от 500 ₽
Еще 17 фильмов
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
