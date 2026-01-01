Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Алмаз синема
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Алмаз Синема Матрица
ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
+7 3412 277 458
Алмаз Синема Роликс
ул. Автозаводская, 3а, ТРЦ «Столица»
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а, ТРЦ «Столица»
+7(3412) 277- 458
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, США, ужасы, фантастика
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Пропасть
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2026, Россия, триллер
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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