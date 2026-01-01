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Сеть Алмаз синема на карте в городе Ижевск

Ижевск
Алмаз Синема Матрица
ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
+7 3412 277 458
Алмаз Синема Роликс
ул. Автозаводская, 3а, ТРЦ «Столица»
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а, ТРЦ «Столица»
+7(3412) 277- 458
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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