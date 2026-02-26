Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ижевска
Кинотеатры
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Ижевск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
2
голоса
Билеты от 300 ₽
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Драники
Сегодня 1 сеанс
15:00
от 300 ₽
...
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
13:00
от 300 ₽
...
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
16:35
от 300 ₽
...
Полное расписание и билеты
Завтра
от 300 ₽
28 февраля
от 300 ₽
1 марта
от 300 ₽
4 марта
от 300 ₽
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
2
голоса
Оцените
Фильмы в кинотеатре Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Завтра
27
сб
28
вс
1
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:00
от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:00
от 300 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
16:35
от 300 ₽
Полное расписание и билеты
