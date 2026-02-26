Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)

Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)

Ижевск
Адрес
Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
2 голоса
Билеты от 300 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 300 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 300 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
16:35 от 300 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:00 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:00 от 300 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
16:35 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
