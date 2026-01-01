Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Дядя Фёдор Кинотеатр Дядя Фёдор (Ижевск) на карте

Кинотеатр Дядя Фёдор (Ижевск) на карте

Кинотеатр Дядя Фёдор (Ижевск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

900 метров
Синема Парк Петровский ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
5
3.6 км
Синема 5 Ижевск Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
5
4.3 км
Империя Грёз Сигма Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
5
4.6 км
Киномакс ул. Холмогорова, д. 11
5
4.9 км
Россия ул. Карла Маркса, 242
5
6.8 км
Парковка ул. Песочная, 9
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
