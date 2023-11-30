Кинотеатр " Дядя Федор" — это 4 небольших, уютных зала, для просмотра кино.
Кинотеатр на Автозаводской отличается не только отличным качеством изображения формата 4К, но и усовершенствованными креслами, с повышенной комфортностью. Стильный дизайн залов, был сделан по индивидуальному проекту. Любой из них позволит в полной мере насладится кинофильмом с любого ряда, а мягкие кресла, обеспечат полный комфорт во время сеанса. Каждую неделю мы обновляем фильмы, в результате вы всегда можете смотреть новинки отечественного и зарубежного кино. Система показа 3D и удобные очки для просмотра, гарантируют незабываемые впечатления. Современная акустическая система с функцией объемного звука передаст все оттенки звуков, мелодий и вместе с качественным изображением позволит полностью, погрузится в мир кино.