Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Дядя Фёдор

Дядя Фёдор

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 2а
Показать на карте
Телефон

8 (3412) 222-611

Позвонить
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр " Дядя Федор" — это 4 небольших, уютных зала, для просмотра кино. 

Кинотеатр на Автозаводской отличается не только отличным качеством изображения формата 4К, но и усовершенствованными креслами, с повышенной комфортностью. Стильный дизайн залов, был сделан по индивидуальному проекту. Любой из них позволит в полной мере насладится кинофильмом с любого ряда, а мягкие кресла, обеспечат полный комфорт во время сеанса. Каждую неделю мы обновляем фильмы, в результате вы всегда можете смотреть новинки отечественного и зарубежного кино. Система показа 3D и удобные очки для просмотра, гарантируют незабываемые впечатления. Современная акустическая система с функцией объемного звука передаст все оттенки звуков, мелодий и вместе с качественным изображением позволит полностью, погрузится в мир кино.

Бар
Расположен в ТЦ
4K
Парковка
мало голосов Оцените
2 голоса
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

darazykina39 30 ноября 2023, 15:28
Хороший кинотеатр
Отзывы Написать отзыв
2 голоса
Оцените
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше