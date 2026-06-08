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Киноафиша Ижевска Кинотеатры Алмаз Синема Матрица Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз Синема Матрица»

Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз Синема Матрица»

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 чт 2
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
14:50 от 390 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
10:20 от 310 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
21:15 от 480 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 310 ₽ 15:35 от 390 ₽ 18:10 от 420 ₽
День рождения
День рождения драма 2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
17:05 от 390 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
12:20 от 410 ₽ 14:40 от 450 ₽ 18:55 от 480 ₽ 19:40 от 480 ₽ 21:10 от 480 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
13:25 от 430 ₽ 15:25 от 470 ₽ 19:05 от 500 ₽ 21:55 от 500 ₽ 00:00 от 480 ₽
История игрушек 4
История игрушек 4 комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
2D
11:25 от 350 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
11:40 от 410 ₽ 16:55 от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽ 16:40 от 450 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
10:05 от 310 ₽ 11:50 от 350 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
12:25 от 430 ₽ 15:30 от 470 ₽ 18:00 от 500 ₽ 20:25 от 500 ₽ 22:50 от 500 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
17:45 от 470 ₽ 20:15 от 500 ₽ 22:45 от 500 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
13:40 от 410 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
13:15 от 410 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
23:15 от 460 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
23:25 от 400 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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