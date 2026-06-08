Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Алмаз Синема Матрица
Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз Синема Матрица»
Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз Синема Матрица»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
14:50
от 390 ₽
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
2D
10:20
от 310 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
21:15
от 480 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 310 ₽
15:35
от 390 ₽
18:10
от 420 ₽
День рождения
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
17:05
от 390 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
12:20
от 410 ₽
14:40
от 450 ₽
18:55
от 480 ₽
19:40
от 480 ₽
21:10
от 480 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
13:25
от 430 ₽
15:25
от 470 ₽
19:05
от 500 ₽
21:55
от 500 ₽
00:00
от 480 ₽
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
2D
11:25
от 350 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
11:40
от 410 ₽
16:55
от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 370 ₽
16:40
от 450 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
10:05
от 310 ₽
11:50
от 350 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
12:25
от 430 ₽
15:30
от 470 ₽
18:00
от 500 ₽
20:25
от 500 ₽
22:50
от 500 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
17:45
от 470 ₽
20:15
от 500 ₽
22:45
от 500 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
13:40
от 410 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
13:15
от 410 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
23:15
от 460 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
23:25
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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