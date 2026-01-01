Оповещения от Киноафиши
Группам от 10 человек

Для групп от 10 человек билеты в кино от 150 рублей в кинотеатре «Алмаз Синема Матрица». Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно! *Итоговая стоимость билетов зависит от репертуара, дня и времени показа. Предложение может быть ограничено на определенные фильмы по требованию кинопрокатных компаний. Скидка предоставляется только по предварительным заявкам на эл. почту mark@vsevkinozal.ru или по телефону 89127423283.

Коллективные заявки
Купить билет

Именинникам

Для именинников - билет в кино бесплатно на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании, а на фильмы с ограничением - стоимость билета составит на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. Гостям, сопровождающим именинника (от 4 человек) билеты на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями. Не действует на ВИП места (диваны).

В день рождения
Купить билет

Дети

Для детей до 12 лет (включительно) скидка 50% на билеты в кино! Минимальная стоимость билета со скидкой - 180 рублей! Детский билет можно приобрести только в кассе кинотеатра. С 1 по 8 января включительно детская скидка действует на сеансы до 14-00 (кроме диванов). *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+ и 12+. Билет со скидкой можно приобрести только в присутствии ребенка, для которого предоставляется скидка. Не суммируется с другими скидками и акциями, не распространяется на ВИП места (диваны). Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо детской скидкой. Посещение кинотеатра и покупка билетов детьми в возрасте до 12 лет возможно только в сопровождения родителей либо лиц их заменяющих. На сеанс необходимо приобрести хотя бы один взрослый билет. Дети без сопровождения взрослых на сеансы не допускаются.

Детям
Купить билет

Малыши

Для детей до 5 лет (включительно) - вход бесплатно! *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. Бесплатный вход одного ребенка осуществляется при покупке взрослого билета (1 ребенок на 1 взрослого) и без предоставления отдельного места. Может потребоваться предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка.

Детям
Купить билет

Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи

Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей с понедельника по пятницу до 18:00 билеты в кино 2D/3D — 200/270 рублей! *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Для покупки льготного билета требуется предоставление удостоверения/документа, подтверждающего льготу. Не действует на фильмы с ограничением по меморандуму и на сеансы по цене «Улетных дней», не распространяется на ВИП места (диваны).

Пенсионерам Инвалидам Многодетным семьям
Купить билет

Улетные дни

Каждый ВТОРНИК специальная цена на билеты в кино - 200 рублей на фильмы в формате 2D в кинотеатре «Алмаз Синема Матрица»! *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни и не распространяется на ВИП места (диваны). Гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции "Улётный вторник", либо детской скидкой (при наличии соответствующей льготы). Администрация кинотеатра оставляет за собой право ограничивать действие акции на определенный перечень фильмов, а на определённый перечень фильмов цена может быть увеличена. Информацию по фильмам, участвующим в акции, уточняйте в расписании на сайте.

Купить билет

Школьники и студенты

Для школьников от 13 лет и студентов с понедельника по пятницу до 18:00 билеты в кино 2D/3D — 200/270рублей! *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Предложение действует на фильмы с понедельника по пятницу до 18-00 при предъявлении студенческого билета очной формы обучения для студентов, при предъявлении паспорта для школьников (при необходимости). Не действует на фильмы с ограничением по меморандуму и на сеансы по цене «Улетных дней», не распространяется на ВИП места (диваны).

Школьникам Студентам
Купить билет
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
