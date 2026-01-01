Для детей до 12 лет (включительно) скидка 50% на билеты в кино! Минимальная стоимость билета со скидкой - 180 рублей! Детский билет можно приобрести только в кассе кинотеатра. С 1 по 8 января включительно детская скидка действует на сеансы до 14-00 (кроме диванов). *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+ и 12+. Билет со скидкой можно приобрести только в присутствии ребенка, для которого предоставляется скидка. Не суммируется с другими скидками и акциями, не распространяется на ВИП места (диваны). Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо детской скидкой. Посещение кинотеатра и покупка билетов детьми в возрасте до 12 лет возможно только в сопровождения родителей либо лиц их заменяющих. На сеанс необходимо приобрести хотя бы один взрослый билет. Дети без сопровождения взрослых на сеансы не допускаются.