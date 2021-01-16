Оповещения от Киноафиши
Елена Бикатова
16 января 2021, 15:44
Оценка
Доброго времени суток, уважаемы киноманы и те, кто хочет человеческого отношения и позитивных эмоции. Очень долго ждали, когда ж наконец откроется кинотеатр около нас ТЦ Матрица Ижевск. И вот событие свершилось. Решила купить на 16.01.20 билеты.
Приключения начались, когда не смогла выкупить места на сайте. Написала в чат группы и позвонила по всем номерам Ижевских кинотеатров Алмаза. НИКТО не ответил (до сих пор).
Все-таки разобралась. Первый сеанс начинался в 9.00., и мы решили приехать пораньше, тк были с детьми. Родители, думаю меня поймут:
1. сходить в туалет-сеанс 2 часа. Ребенок спокойно смотрит, мы не ходим по ногам зрителей нашего ряда, не создаем дискомфорт рядам выше.
2. Помыть руки. Учу детей есть чистыми руками.
3. Да, просто спокойно посидеть 5 минут, зная, что все успели. Пообщаться. Настроить ребенка на просмотр, самой расслабиться.
Ну, так вот. Мы пришли 08.39. Нас встречали другие зрители и закрытые двери, за которыми персонал спокойно расхаживал и занимался своими делами. Я ведь и не против. Но пустите нас. Мы ж не стадо, чтобы стоять. Попросила открыть двери. Но все размахивали руками и говорили, что откроют 08.55!!!!!!!!!!!!! На мой вопрос – почему так поздно, она сказала, что раньше не может.
Через ЩЕЛЬ В ДВЕРЯХ попыталась объяснить, что мы хотим присесть - в холе за закрытыми дверями стояли мягкие диванчики. А мы вот так толпой в 11 человек стоим в ПОЛУМРАЧНОМ коридоре ТЦ и смотрим на все это безобразие. Менеджер с большими глазами заявила, что открывать раньше не будет!!! Объяснять рядовым сотрудникам, что так с клиентами не поступают, было бесполезно, если это политика компании. О КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ, совсем не заморачиваются.
И знаете что? В зале было 6 взрослых и 11 детей, включая нашу семью. НИКТО НИЧЕГО НЕ КУПИЛ В БАРЕ. Хотя, наша семья всегда отоваривается на 1,5-2 тысячи. Все правильно, людям нужно выкупить билеты, и успеть до начала сеанса занять места. Кстати, в зале было темно. Кстати, во время сеанса мы таки ходили по ногам зрителей нашего ряда и доставляли дискомфорт зрителям рядов выше…И этот жуткий запах кошачьей мочи около дверей зала (видимо, за эвакуационной дверью находится улица)
Для чего я прихожу в кинотеатр, когда могу спокойно купить за 200р или еще проще -скачать его, посидеть дома на диване? Конечно, за ощущениями и позитивными эмоциями. А тут вот такое…
Пока мы все стояли 15 минут я сделала выводы и видео с некоторыми зрителями, где мы обратились к руководству данной сети кинотеатров, чтобы подобное не случалось. Вполне возможно, что до руководства я так и не достучусь. По крайней мере, здесь люди увидят, где их действительно любят и ждут.
16 января 2021, 15:44
0
0
Ответить
Елена Бикатова
16 января 2021, 16:33
в ответ на сообщение
Елена Бикатова от 16 января 2021, 15:44
Оценка
Билеты мы покупали на 16.01.2021
16 января 2021, 16:33
0
0
Ответить
Марина Шибанова
7 марта 2021, 12:31
Качество картинки оставляет желать лучшего, как аналоговое. Видимо самое старое оборудование установили
7 марта 2021, 12:31
0
0
Ответить
fatkhutdinova93
20 января 2022, 16:48
Оценка
Была в кинотеатре Матрица очень мне понравилось доброжелательность и чуткость персонала))). Помогли с выбором фильма ,спросив какой я жанр в фильме предпочитаю. Гардеробщица добрая и веселая, быстренько повесила наши курточки еще поинтересовалась после сеанса понравился ли нам фильм так приятно. Очень радует Алмаз Синема Матрица своими скидками на покупку билетов онлайн. Сейчас в Алмаз Синема есть скидка 20% при покупке онлайн билетов так же появились скидки для детей 50% на билеты в кино. Очень классно что кинотеатр заботиться о своих гостях и постоянные новинки и скидки очень радуют нас. Попробовав новый попкорн вкус сезона который таял в во рту ,такой вкусный попкорн я не про бывала еще негде. Теперь мои любимый кинотеатр Алмаз Синема матрица ,я забыла о существований других кинотеатров.
20 января 2022, 16:48
0
0
Ответить
Неллика Коломенская
20 января 2022, 18:52
Отзывчивый и трудолюбивый персонал, всегда радуют скидки на билеты и вкусный попкорн.
20 января 2022, 18:52
0
0
Ответить
Неллика Коломенская
20 января 2022, 19:19
Очень люблю этот кинотеатр! Здесь самый вкусный попкорн, отличный выбор напитков и приятные скидки на билеты. Персонал очень вежливый и дружелюбный. Отличная атмосфера, уютно и качественно.
20 января 2022, 19:19
0
0
Ответить
Карина Говорова
20 января 2022, 20:05
Очень хороший кинотеатр, большие экраны, хороший доброжелательный персонал, всегда ответят на вопросы про фильмы, открыли гардероб. Я ходила в кино с маленьким братом на мультик, у них оказалось, что на детские билеты скидка 50%, и закупились в баре , очень вкусным попкорном, оказалась у них ещё есть комбо для двоих. Нам очень все понравилось и попкорн и фильм, мы довольны, и хорошо что находится рядом с домом. Советую , всем посетить этот кинотеатр в Молл Матрице😊
20 января 2022, 20:05
0
0
Ответить
luna7384
21 января 2022, 10:34
Оценка
Отличный, новый, современный кинотеатр! Доброжелательный персонал. Всегда помогут в выборе мест и расскажут о скидках, которые регулярно проходят в данном кинотеатре. Рекомендую!
21 января 2022, 10:34
0
0
Ответить
13loserloser13
22 января 2022, 16:26
Оценка
Ходил в этот кинотеатр несколько раз, мне удобно из за его расположения. Здесь, наверное, лучший сырный попкорн в городе, ходил бы только из за него) есть скидки и акции на попкорн, хороший кинотеатр, в общем, рекомендую😉
22 января 2022, 16:26
0
0
Ответить
Артур Асадуллин
28 января 2022, 16:06
Оценка
Кинотеатр открылся давно, но сходил я впервые совсем недавно. По сравнению с другим кинотеатрами был приятно удивлён, особенно приветливому и терпеливому персоналу(Расспрашивал о бонусных картах и покупке билетов онлайн(С этим оказалось всё довольно просто)), также попкорн был хорош. Мегахорош. Остались приятные ощущения и после посещения того ради чего пришёл - кино. Всё с этим в порядке и в хорошем качестве звука/картинки.
В кратце - 10/10 c:
28 января 2022, 16:06
0
0
Ответить
Айза Арипова
28 января 2022, 16:31
Оценка
Наконец-то у нас в Ленинском районе есть свой уютный кинотеатр🤞🏼Никуда далеко не нужно ездить .С ребёнком часто ходим в этот кинотеатр никогда не были разочарованы,приобрела скидочную карту всегда покупаю со скидкой билеты ,с понедельника по среду ребёнку билет 70 рублей стоит ,ну это классно 😊Кассиры всегда терпеливы и приятны ,в баре ребята тоже терпеливые 😁Все знают как долго с детьми можно что-то выбирать ,попкорн всегда свежий🙏И самое Главное не пережаренный !!!Разные комбо наборы есть ,на вкус и цвет😊Самое что радует,всегда можно дозвонится до них и днём и вечером ,ответ всегда есть,ни как в других кинотеатрах,сталкивалась с этим ,когда срочно нужно узнать ,и игнор,в матрице ответят всегда !Если оценивать кинотеатр 10из10!Спасибо радуйте нас дальше !
28 января 2022, 16:31
1
0
Ответить
Алмаз Назмутдинов
28 января 2022, 17:22
Оценка
Ходил в кинотеатр Матрица , предложили сходить на мультфильм Зверопой 2. Мультфильм интересный , яркий, красочный. Персонал очень понравился ,отзывчивый, дружелюбный , помог выбрать наиболее удобное место для просмотра. В кинотеатре уютная и теплая атмосфера . Гардеробщица приветливая ,с улыбкой нас встретила. Мне еще рассказали об акциях в кинотеатре, например то,что сейчас при покупке онлайн билетов действует скидка 20 % по промокоду Алмаз до конца Января. В Баре при покупке двух одинаковых попкорнов 2 напитка в подарок, и с 25 января по 31 января действует скидка по студенческому билету на Комбо Улетный 170 руб, и по паспрту если вас зовут Татьяна . Я купил попкорн и пошел на сеанс , Контролер встретил меня с улыбкой , проверил билеты и проводил меня до Зала. В Зале было чисто и приятно . После сеанса Я подошел на кассу и купил подарочный сертификат на двоих . Впечатление остались на долго . В следующий раз я приду сюда ещё. Так здорово, что В Ленинском районе в ТРЦ Матрица , есть такой замечательный , восхитительный кинотеатр Алмаз Синема.
28 января 2022, 17:22
0
0
Ответить
tim.kasimov365
28 января 2022, 18:00
Оценка
Я всегда читаю отзывы,когда что-то выбираю.В кинотеатр Алмаз Синема который в матрице находится,хожу часто,меня полностью устраивает все и всё,персонал приветлив,расскажут все о скидках ни когда не промолчат,как делают иногда в других,к сожалению...В залах и везде всегда чисто и тепло 😊В баре тоже по акции покупаем с друзьями попкорн,хрустящий и свежий !хороший кинотеатр ,для времяпровождения досуга!
28 января 2022, 18:00
0
0
Ответить
Ян Янов
28 января 2022, 19:18
Оценка
Кинотеатр пушка!!! Ходил с друзьями однажды на ночной сеанс и персонал с улыбкой встречал нас. Ходил на человека паука: нет пути домой. На кассе нам предложили воспользоваться картой дальности кинотеатра, но у нас её небыло и после чего прелестные девушки на кассе объяснили нам что ее можно сразу приобрести за всего каких то 70р, мы конечно её взяли, ведь скидка сразу прошла на наши билеты и с учётом скидки, нам с друзьями фильм вышел ещё дешевле, что не может не радовать. Позже мы пошли в бар, но сильно боялись что в попкорна будут крошки или пригар, но этот кинотеатр не перестает радовать, большой выбор попкорна по приемлым ценам и плюсом он всегда свежий и хрустящий, нас было много и мы взяли комбо набор как предлогал бармен, а в этом наборе напитки идут в подарок и за счёт чего мы остались в выигрыше. Зашли после бара в туалет, а там чистота, аж глаза радует смотреть, зеркала большие и очень чистые, даже дома такого нету. Сходив отлично в туалет мы направились в зал, в зале была потрясающая температура. И не холодно и не жарко, это шедевр!!! После фильма когда начались титры нам стало интересно, есть ли вторая сцена и мужчина объяснил что эта сцена имеется. После второй сцены нас любезно проводили на выход с хорошими пожеланиями.
28 января 2022, 19:18
0
0
Ответить
Елена Кочнева(Плетнёва)
16 января 2023, 18:56
Моя дочь с подружкой ходили в этот кинотеатр,но их не пустили на детский сеанс.В кинотеатре с детей потребовали документы. Дети видетили должны доказывать,что они дети.Девочкам всего 11лет. Беспредел полный
16 января 2023, 18:56
0
0
Ответить
Карина Говорова
28 марта 2023, 10:49
Ходим с семьёй только в алмаз синема матрица, очень удобно и близко к дому, хороший и вежливый персонал, на кассе помогают выбрать хорошие места, в баре есть очень выгодные акции , всегда берём сырный и соленый попкорн, на контроле всегда встречают с улыбкой, очень нравится что в зале большой экран и удобные кресла, ходили в субботу на мультик в пятый зал, на бесплатный сеанс, там последний ряд диванчики, очень мягкие, вообщем очень нравится этот кинотеатр, ходим только туда🥰👍😊😊
28 марта 2023, 10:49
0
0
Ответить
Виталий Кузнецов
28 марта 2023, 15:44
Оценка
Привет, ходим всегда в этот кинотеатр, очень удобно , рядом с домом, персонал всегда встречает с улыбкой, всегда подскажет хорошие места, попкорн очень вкусный, есть выгодные акции в баре и на кассе, в общем очень нравится , будем ходить к вам снова и снова🤗
28 марта 2023, 15:44
0
0
Ответить
kasimov925
28 марта 2023, 17:39
Оценка
Хочу поделиться своим впечатлением о кинотеатре "Алмаз Синема", который я недавно посетил. Мне все очень понравилось! Самое главное - приветливый и профессиональный персонал, который был очень дружелюбен. Кроме того, я наслаждался вкусным попкорном и удобными креслами. Я нашел идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться просмотром фильма в удобной обстановке. Я рекомендую всем, кто еще не был, сходить в кинотеатр в ТЦ Матрица.
28 марта 2023, 17:39
0
0
Ответить
rimma09shapikova
29 марта 2023, 18:45
Оценка
Ходили в этот кинотеатр, остались под приятным впечатлением. Вежливый персонал, уютная атмосфера.
Есть где перекусить как взрослым, так и детям. К фильму взяли карамельный попкорн детям, остались довольны. Приемлемые цены на сеансы, так же сотрудники проинформировали о выгодных акциях. Сотрудники вообще нас удивили своей внимательностью, чувством юмора.
Ходили в первый раз, обязательно вернёмся снова.
29 марта 2023, 18:45
0
0
Ответить
minnullina.regina18
29 марта 2023, 19:17
Оценка
Очень понравился кинотеатр. Красивый современный интерьер. Персонал вежливый,всегда помогут с выбором . Много разных скидок, большое разнообразие попкорна и напитков,есть подарочные сертификаты, что подходит на подарок родным и близким.
29 марта 2023, 19:17
0
0
Ответить
Елизавета Апостолова
29 марта 2023, 19:20
Оценка
Замечательный кинотеатр! Все чисто, персонал вежливый. Удобно расположен кинотеатр. Хотелось бы отметить также очень вкусный попкорн! Также цены очень хорошие и также то, что есть возможность оплатить пушкинской картой билеты. Обязательно буду посещать данный кинотеатр!
29 марта 2023, 19:20
0
0
Ответить
minnullina_2024
29 марта 2023, 19:46
Оценка
Понравился кинотеатр, по домашнему,уютно. Есть свой гардероб, что удобно не надо сидеть с вещами в зале. Персонал вежливый и доброжелательный, помогли приобрести билеты по Пушкинской карте. Предложили выгодное комбо . А еще у них можно смешать два разных вкуса в одно ведёрко, что очень удобно когда не можешь определится с выбором
29 марта 2023, 19:46
0
0
Ответить
Дмитрий Духтанов
29 марта 2023, 21:21
Оценка
Кинотеатр очень хороший, удобные кресла, чисто. Любим посещать с друзьями, все очень нравится. Добрый персонал, попкорн и напитки супер 👍
Удобное расположение кинотеатра! Это самое главное.
29 марта 2023, 21:21
0
0
Ответить
an26naaa
29 марта 2023, 21:29
Оценка
Хотела бы оставить отзыв о данном кинотеатре. Посещали с молодым человеком в первый раз, все просто супер 🙂
Зал огромный, персонал приветливый, все чисто! Цены приемлимые, попкорн очень вкусный.
Есть подарочные сертификаты, это отлично 👍
29 марта 2023, 21:29
0
0
Ответить
Карина Говорова
13 июня 2023, 20:24
Оценка
Ходили на фильм Форсаж 10, фильм очень понравился, звук и качество просто отличные,в зале очень уютно и много места, персонал помог мне выбрать место, у вас очень вкусный попкорн, предложили скидочную карту, с ней выгодно ходить в кино, когда билеты такое дорогие, спасибо вам большое, за хорошее время и обслуживание
13 июня 2023, 20:24
0
0
Ответить
Диана Павлова
24 июля 2023, 18:38
Добрый вечер, уважаемые любители посмотреть кино. Это самый отвратительный кинотеатр. Мы собирались сходить в кино на последний сеанс в 00:05, когда пришли в кинотеатр нас просто не пустил охранник даже не объяснив на то причины. Так что если вы хотите сходить в кино на последний сеанс, то можете не ходить, Вас всё равно туда не пустят. Когда мы зашли туда первый раз, очень удивились, что там мало народу, а оказывается именно по такой причине там нет людей. Мы были во многих кинотеатрах, но это самый ужасный. Никому его не советую.
24 июля 2023, 18:38
0
0
Ответить
Михаил Величко
2 января 2024, 19:10
Оценка
Матрицу, как кинотеатр, НЕ рекомендую. Смотреть не комфортно: сиденья узкие, последний ряд помечен красным и дороже, но сиденья такие же.
В общем ощущение, что делали ради сделать а не для «хорошо».
2 января 2024, 19:10
0
0
Ответить
Валерий Иванников
18 января 2024, 22:24
Оценка
Информация для размышления.
Ознакомились с отзывами о кинотеатре. Они разные, но много хороших. Особенно хвалят попкорн. Поделимся своими впечатлениями. Мы с женой посещали кинотеатр неоднократно, и все нас в основном устраивало. Но нет ничего постоянного в жизни! Позавчера, предварительно ознакомившись на сайте со скидками для пенсионеров, пришли в очередной раз на вечерний сеанс. Спрашиваем льготные билеты. Нам отвечают, что скидки сегодня не действуют, предлагают прийти послезавтра. Послезавтра (т.е. сегодня) выясняется, что скидки действовали до 18.00 час, а наш сеанс начинается в 18.30 (как здорово!). В ответ на наше недовольство администратор отвечает, что правила меняются часто, и их устанавливает вышестоящее руководство. Показывает нам приказ из Москвы и таблицу скидок на билеты для разных категорий посетителей (среди которых попадаются и зрители, т.к. пришли смотреть на экран, а не попкорн жевать). Выходит, зря мы три дня планы строили, желая сэкономить. И виноватых, как обычно, не найдете! Вот такая история. По этому поводу есть несколько мыслей и вопросов для размышления.
1) С одной стороны:
Где потенциальным зрителям получать достоверную информацию о фильмах в наше время информационных технологий- достаточно интернета на каждом смартфоне или надо предварительно идти в кинотеатр изучать приказы, расписание сеансов, распорядок работы, правила и пр.? Это вопрос и претензия к организаторам проката («мать не плачет- дитя не разумеет»).
2) С другой стороны:
На некоторых сеансах в зале находятся (или находились) 1-2 чел. Но в связи с СВО в Ижевске значительно сократилось число зрительских мест в кинотеатрах. Значит, а) должна вырасти посещаемость в оставшихся зрительных залах, б) у прокатчиков уменьшилось число конкурентов, следовательно, можно ослабить требования к качеству услуг, ведь у зрителя стало меньше выбора («сытый голодного не разумеет»).
Что будет в будущем, покажет время.
18 января 2024, 22:24
0
0
Ответить
Marsel Trefilov
10 февраля 2024, 15:04
Оценка
Кинотеатр хуйни еаной купите себе нормальных работников а не долбаебов с усами
10 февраля 2024, 15:04
0
0
Ответить
