«Алмаз Синема Матрица» - это новый семейный кинотеатр сети «Алмаз Синема», расположенный на 3-ем этаже Молла «Матрица». Просторная бесплатная парковка, удобные мягкие кресла, гостеприимный персонал и главное – доступные цены - создают домашнюю атмосферу. Это отличное место, где можно собрать всю семью, отметить памятную дату и просто весело провести время!
Любителей камерности и максимального комфорта мы ждем в 5-м зале, где на последнем ряду расположены мягкие диванчики.
Также в каждом зале оборудованы места для гостей с ограниченными возможностями.
Время работы:
10:00 - 03:00 будни
10:00 - 03:00 выходные дни
В нерабочее время Молла с 23:00 вход осуществляется через вход со стороны ул. Живсовхозная.
Об актуальных скидках и акциях уточняйте на сайте организатора.
Для групп от 10 человек билеты в кино от 150 рублей в кинотеатре «Алмаз Синема Матрица». Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно! *Итоговая стоимость билетов зависит от репертуара, дня и времени показа. Предложение может быть ограничено на определенные фильмы по требованию кинопрокатных компаний. Скидка предоставляется только по предварительным заявкам на эл. почту mark@vsevkinozal.ru или по телефону 89127423283.
Для именинников - билет в кино бесплатно на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании, а на фильмы с ограничением - стоимость билета составит на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. Гостям, сопровождающим именинника (от 4 человек) билеты на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями. Не действует на ВИП места (диваны).
Для детей до 12 лет (включительно) скидка 50% на билеты в кино! Минимальная стоимость билета со скидкой - 180 рублей! Детский билет можно приобрести только в кассе кинотеатра. С 1 по 8 января включительно детская скидка действует на сеансы до 14-00 (кроме диванов). *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+ и 12+. Билет со скидкой можно приобрести только в присутствии ребенка, для которого предоставляется скидка. Не суммируется с другими скидками и акциями, не распространяется на ВИП места (диваны). Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо детской скидкой. Посещение кинотеатра и покупка билетов детьми в возрасте до 12 лет возможно только в сопровождения родителей либо лиц их заменяющих. На сеанс необходимо приобрести хотя бы один взрослый билет. Дети без сопровождения взрослых на сеансы не допускаются.