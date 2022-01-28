Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Алмаз Синема Матрица

Алмаз Синема Матрица

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
Показать на карте
Телефон

+7 3412 277 458

Позвонить
Билеты от 310 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Алмаз синема

О кинотеатре

«Алмаз Синема Матрица» - это новый семейный кинотеатр сети «Алмаз Синема», расположенный на 3-ем этаже Молла «Матрица». Просторная бесплатная парковка, удобные мягкие кресла, гостеприимный персонал и главное – доступные цены - создают домашнюю атмосферу. Это отличное место, где можно собрать всю семью, отметить памятную дату и просто весело провести время!

Любителей камерности и максимального комфорта мы ждем в 5-м зале, где на последнем ряду расположены мягкие диванчики.

Также в каждом зале оборудованы места для гостей с ограниченными возможностями.

Время работы:
10:00 - 03:00 будни
10:00 - 03:00 выходные дни

В нерабочее время Молла с 23:00 вход осуществляется через вход со стороны ул. Живсовхозная.

Об актуальных скидках и акциях уточняйте на сайте организатора. 
 

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Парковка
Пандусы
8.5 Оцените
25 голосов
Билеты от 310 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Алмаз Синема Матрица
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
14:50 от 390 ₽ ...
В чужой шкуре
В чужой шкуре
Сегодня 1 сеанс
10:20 от 310 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
21:15 от 480 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
10:00 от 310 ₽ 15:35 от 390 ₽ 18:10 от 420 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Айза Арипова 28 января 2022, 16:31
Наконец-то у нас в Ленинском районе есть свой уютный кинотеатр🤞🏼Никуда далеко не нужно ездить .С ребёнком часто ходим в этот кинотеатр никогда не… Читать дальше…
Елена Бикатова 16 января 2021, 15:44
Доброго времени суток, уважаемы киноманы и те, кто хочет человеческого отношения и позитивных эмоции. Очень долго ждали, когда ж наконец откроется… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
25 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Группам от 10 человек

Для групп от 10 человек билеты в кино от 150 рублей в кинотеатре «Алмаз Синема Матрица». Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно! *Итоговая стоимость билетов зависит от репертуара, дня и времени показа. Предложение может быть ограничено на определенные фильмы по требованию кинопрокатных компаний. Скидка предоставляется только по предварительным заявкам на эл. почту mark@vsevkinozal.ru или по телефону 89127423283.

Коллективные заявки
Именинникам

Для именинников - билет в кино бесплатно на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании, а на фильмы с ограничением - стоимость билета составит на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. Гостям, сопровождающим именинника (от 4 человек) билеты на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями. Не действует на ВИП места (диваны).

В день рождения
Дети

Для детей до 12 лет (включительно) скидка 50% на билеты в кино! Минимальная стоимость билета со скидкой - 180 рублей! Детский билет можно приобрести только в кассе кинотеатра. С 1 по 8 января включительно детская скидка действует на сеансы до 14-00 (кроме диванов). *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+ и 12+. Билет со скидкой можно приобрести только в присутствии ребенка, для которого предоставляется скидка. Не суммируется с другими скидками и акциями, не распространяется на ВИП места (диваны). Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо детской скидкой. Посещение кинотеатра и покупка билетов детьми в возрасте до 12 лет возможно только в сопровождения родителей либо лиц их заменяющих. На сеанс необходимо приобрести хотя бы один взрослый билет. Дети без сопровождения взрослых на сеансы не допускаются.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Ижевска

Фильмы в кинотеатре Алмаз Синема Матрица

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 чт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
14:50 от 390 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
10:20 от 310 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
21:15 от 480 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
На окна ничего не клею и кондиционер не нужен: подсмотрела идею у южан - дома свежо даже в адскую жару
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды
Гарри Де Соуза станет темнокожим: скандалисту Тому Харди моментально нашли замену в продолжении «Гангстерленда» – оценят не все
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России
«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше