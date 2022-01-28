Группам от 10 человек Для групп от 10 человек билеты в кино от 150 рублей в кинотеатре «Алмаз Синема Матрица». Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно! *Итоговая стоимость билетов зависит от репертуара, дня и времени показа. Предложение может быть ограничено на определенные фильмы по требованию кинопрокатных компаний. Скидка предоставляется только по предварительным заявкам на эл. почту mark@vsevkinozal.ru или по телефону 89127423283.

Именинникам Для именинников - билет в кино бесплатно на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании, а на фильмы с ограничением - стоимость билета составит на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. Гостям, сопровождающим именинника (от 4 человек) билеты на фильмы формата 2D - 200 рублей/ 3D - 270 рублей. *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями. Не действует на ВИП места (диваны).