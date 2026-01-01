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Человек-паук: Новый день
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Хитрый койот
боевик, приключения, анимация
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Одиссея
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Охота на императора
исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Последний богатырь. Колобок
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Край чудес
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Астрал 6: Они уже здесь
ужасы, детектив, триллер
2026, Великобритания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Между нами, девочками
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Надежда
боевик, ужасы, детектив
2026, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Мой папа - медведь 2
комедия, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Не по-детски
комедия, мелодрама
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (982) 818-25-55
Позвонить
Кинотеатры рядом
800
метров
Россия
ул. Карла Маркса, 242
5
1.5
км
Империя Грёз Сигма
Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
5
2.5
км
Синема 5 Ижевск
Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
5
3.4
км
Парковка
ул. Песочная, 9
5
3.6
км
Киномакс
ул. Холмогорова, д. 11
5
4.9
км
Алмаз Синема Матрица
ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
Отзывы
2026, Россия, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Надежда
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Мой папа - медведь 2
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2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
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