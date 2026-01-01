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Расписание сеансов киноклуба «КиноКамин»

Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Одиссея
Одиссея приключения, фэнтези, боевик 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Надежда
Надежда боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
Не по-детски
Не по-детски комедия, мелодрама 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (982) 818-25-55 Позвонить
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Алмаз Синема Матрица ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
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Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
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