Кинотеатр «КиноКамин» в Ижевске находится в центре города на улице Горького и является привлекательным местом для небольших компаний, для влюбленных парочек и для ценителей особого домашнего комфорта. В зрительном зале сможет разместиться до 12 человек.



Частный кинотеатр «Кинокамин» приглашает посетителей в любое время суток. В обширной фильмотеке - известные киноленты советских и зарубежных режиссеров.

Зрительный зал оборудован удобными креслами, диванами, столиками. Посетители смогут заказать пиццу, суши, фрукты, десерты, соки, шампанское, чай. Также разрешается приносить с собой закуски и напитки. По желанию клиента зал оформляется в романтическом стиле.



В кинотеатре все предусмотрено для отличного отдыха: кроме просмотра интересного кино предлагаются различные настольные игры, Playstation 4. Гости кинотеатра могут провести фотосессию, спеть караоке, потанцевать.



