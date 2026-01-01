Оповещения от Киноафиши
Русский
Кинотеатры КиноКамин

КиноКамин

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 72
Телефон

+7 (982) 818-25-55

О кинотеатре

Кинотеатр «КиноКамин» в Ижевске находится в центре города на улице Горького и является привлекательным местом для небольших компаний, для влюбленных парочек и для ценителей особого домашнего комфорта. В зрительном зале сможет разместиться до 12 человек.

Частный кинотеатр «Кинокамин» приглашает посетителей в любое время суток. В обширной фильмотеке - известные киноленты советских и зарубежных режиссеров.
Зрительный зал оборудован удобными креслами, диванами, столиками. Посетители смогут заказать пиццу, суши, фрукты, десерты, соки, шампанское, чай. Также разрешается приносить с собой закуски и напитки. По желанию клиента зал оформляется в романтическом стиле.

В кинотеатре все предусмотрено для отличного отдыха: кроме просмотра интересного кино предлагаются различные настольные игры, Playstation 4. Гости кинотеатра могут провести фотосессию, спеть караоке, потанцевать.

 На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Кинокамин» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
1 голос
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
