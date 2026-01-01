Кинотеатр«Парковка» Ижевск, расположен по адресу Песочная, 9.

Мультиплекс является особой киноплощадкой, которая построена на автостоянке. Основной репертуарный жанр киноцентра: фэнтази, комедии, триллеры, детективы и т.д. Каждую субботу можно попасть на бесплатный сеанс.

Фильмы демонстрируют под открытым небом, поэтому первый сеанс начинается с наступлением темноты. Кино показывается при любых погодных условиях. В дождливую прохладную погоду, зрителям выдаются теплые пледы и зонтики.

Романтическая обстановка под звездным небом придет по вкусу влюбленным парам и настоящим романтикам. Уникальный кинотеатр имеет парковку для автомобилей, это своего рода места для зрителей. Насладиться фильмом можно не выходя из автомобиля.

Напитки, закуски и десерты продаются в кино-баре.

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