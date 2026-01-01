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Киноафиша Ижевска Кинотеатры Парковка

Парковка

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, ул. Песочная, 9
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Телефон

+7 (3412) 57-67-75 / автоинформатор

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+7 (950) 169-51-62 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр«Парковка» Ижевск, расположен по адресу Песочная, 9.

Мультиплекс является особой киноплощадкой, которая построена на автостоянке. Основной репертуарный жанр киноцентра: фэнтази, комедии, триллеры, детективы и т.д. Каждую субботу можно попасть на бесплатный сеанс.

Фильмы демонстрируют под открытым небом, поэтому первый сеанс начинается с наступлением темноты. Кино показывается при любых погодных условиях. В дождливую прохладную погоду, зрителям выдаются теплые пледы и зонтики.

Романтическая обстановка под звездным небом придет по вкусу влюбленным парам и настоящим романтикам. Уникальный кинотеатр имеет парковку для автомобилей, это своего рода места для зрителей. Насладиться фильмом можно не выходя из автомобиля.

Напитки, закуски и десерты продаются в кино-баре.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Парковка Столица» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

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