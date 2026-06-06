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Империя Грёз Сигма
Расписание сеансов кинотеатра «Империя Грёз Сигма»
Расписание сеансов кинотеатра «Империя Грёз Сигма»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
10:30
от 400 ₽
12:40
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
14:45
от 500 ₽
17:00
от 500 ₽
19:15
от 600 ₽
21:30
от 600 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 400 ₽
12:00
от 400 ₽
13:50
от 500 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
19:35
от 600 ₽
21:10
от 600 ₽
22:15
от 600 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
10:15
от 400 ₽
14:55
от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 400 ₽
11:45
от 400 ₽
13:35
от 500 ₽
15:25
от 500 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
14:15
от 500 ₽
15:40
от 500 ₽
16:55
от 500 ₽
18:25
от 600 ₽
21:10
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
12:30
от 400 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
17:10
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
10:25
от 400 ₽
12:20
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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