Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Империя Грёз Сигма Расписание сеансов кинотеатра «Империя Грёз Сигма»

Расписание сеансов кинотеатра «Империя Грёз Сигма»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:30 от 400 ₽ 12:40 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
14:45 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 19:15 от 600 ₽ 21:30 от 600 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:50 от 500 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:35 от 600 ₽ 21:10 от 600 ₽ 22:15 от 600 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
10:15 от 400 ₽ 14:55 от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 400 ₽ 11:45 от 400 ₽ 13:35 от 500 ₽ 15:25 от 500 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
14:15 от 500 ₽ 15:40 от 500 ₽ 16:55 от 500 ₽ 18:25 от 600 ₽ 21:10 от 600 ₽ 22:00 от 600 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
12:30 от 400 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
17:10 от 500 ₽ 19:10 от 600 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
10:25 от 400 ₽ 12:20 от 400 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
Колорадский жук боялся этого еще в СССР: старый дачный прием снова набирает популярность в 2026 — никакой химии, все «натурэль»
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше