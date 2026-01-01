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ТРЦ «Сигма»

ТРЦ «Сигма»
Адрес
г. Ижевск, пер. Широкий, д. 53
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Телефон

+7 (3412) 90-55-18

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Фотографии ТРЦ «Сигма»

ТРЦ «Сигма» - современный семейный торгово-развлекательный центр Ижевска площадью более 65 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Сигма» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 100 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными площадками. ТРЦ «Сигма» расположен в центре Ижевска, на пересечении улицы Кирова, Пушкинской улицы и Широкого переулка.

На территории торгово-развлекательного центра «Сигма» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (kari, «Твое», «Сити Обувь», Sela, «Золотая стрекоза», Gloria Jeans & Gee Jay, Lady collection, Mango, Rendez-vous, Calzedonia, Intimissimi, Baon, Reserved, Stradivarius, Zarina, Zolla, Pull & Bear и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома, магазины подарков, популярные магазины детских товаров («Дочки-сыночки» и др.), магазины парфюмерии и косметики (Магазин натуральной косметики Green Life, «Л’Этуаль», «Магнит Косметик» и др.), ювелирные салоны («Адамас», «Московский ювелирный завод», Pandora и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть», «МТС»и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон, цветочный магазин, магазин канцелярских товаров, студия маникюра, центр фотоуслуг, аптека «Планета Здоровья», банкоматы («Альфа-Банк», «ВТБ24», «Сбербанк» и др.), платёжные терминалы, магазин гироскутеров, праздничное агентство «От Улыбки», парикмахерская «Прядки в порядке», «Парикмахер-Сервис»-профессиональная косметика для парикмахеров, VR-клуб виртуальной реальности Portal, магазин здоровья и красоты сети «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сигма» функционируют продовольственный супермаркет «Spar», супермаркет товаров для детей «Детский мир», зона развлечений, супермаркет бытовой техники и электроники, арбалетно-лучный тир «Робин Гуд», зеркальный лабиринт, многозальный современный кинотеатр «Империя Грез» и аттракцион 6D-кино.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Баскин Роббинс», KFC, «Кус-кус», кафе и рестораны Cinnabon, Coffee Like и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сигма» есть 2 автомобильных паркинга: платная подземная парковка на 200 машиномест (стоимость: первые 3 часа бесплатно, далее 50 руб./час) и бесплатная открытая автостоянка на 50 машиномест.

Адрес:
г. Ижевск, пер. Широкий, д. 53

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Сигма» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Филармония»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Сигма»: 10.00 – 21.00
Арбалетно-лучный тир «Робин Гуд»: 10.00 – 21.00;
Зеркальный лабиринт: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Империя Грез»: 10.00 – 00.00.

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