Все фильмы за 120 рублей. На фильмы-премьеры акция действует до 19:30. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Весь день по будням билет в кино - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка группам до от 15 человек - 20%. Группе школьников - 2 сопровождающих бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям до 5 лет - бесплатно. Детям с 5 до 12 лет на фильмы 6+ - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билет пенсионерам и инвалидам I и II группы по будням - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В день рождения скидка - 10%. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.