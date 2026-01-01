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Скидки и акции в кинотеатре Империя Грёз Сигма

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Счастливый вторник и КиноСреда

Все фильмы за 120 рублей. На фильмы-премьеры акция действует до 19:30. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

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Скидка учащимся

Весь день по будням билет в кино - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
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Скидки группам

Скидка группам до от 15 человек - 20%. Группе школьников - 2 сопровождающих бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
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Детский билет

Детям до 5 лет - бесплатно. Детям с 5 до 12 лет на фильмы 6+ - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
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Социальная цена

Билет пенсионерам и инвалидам I и II группы по будням - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
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Скидка именинникам

В день рождения скидка - 10%. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
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