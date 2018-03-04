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Империя Грёз Сигма
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Алим Мустафаев
4 марта 2018, 14:45
Сегодня 4.03.18 посещал ваш кинотеатр со своей семьёй. Я был в шоке от хамского поведения кассира . Никогда в жизни не пойду и не поведу туда семью . Кассира зовут АННА . Она надолго мне запомнится . Из за таких сотрудников вы теряете своих клиентов. Мне это зноакомо у меня несколько ресторанов и я знаю как должны сотрудники вести себя в том или ином ситуации.Но видимо эти правила на сотрудницу Анну не распространяется.
4 марта 2018, 14:45
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Киноафиша.инфо
6 марта 2018, 20:30
в ответ на сообщение
Алим Мустафаев от 4 марта 2018, 14:45
Добрый день! Благодарим вас за отзыв, передадим его представителям кинотеатра в ближайшее время!
6 марта 2018, 20:30
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Анастасия Дубинина
30 апреля 2018, 16:18
Оценка
Просто отвратительная кассирша, ведёт себя как хабалка с рынка, мало того, что указала на нашу безграмотность, так ещё и не продала билет на фильм 16+, сославшись на "статью закона" и потребовав наши документы, обучите своих кассиров и объясните им закон, который не запрещает, а рекомендует просмотр фильма от определенного возраста(!!)
30 апреля 2018, 16:18
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Киноафиша.инфо
2 мая 2018, 06:42
в ответ на сообщение
Анастасия Дубинина от 30 апреля 2018, 16:18
Анастасия, доброе утро! С праздниками вас!
Спасибо, передадим информацию в кинотеатр.
2 мая 2018, 06:42
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prostokomissar
22 ноября 2018, 10:54
Оценка
Все пучком, парковка есть, кафешки есть, поп корм есть, настроение отличное!!!
22 ноября 2018, 10:54
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Elena Verbiskaia
16 мая 2019, 07:31
Мне нравиться этот кинотеатр, так как
1. очень удобное расположение в городе - центр
2. Правильный звук (не бьет по ушам)
3. Приветливый персонал
4. Удобные кресла и с любого места видно очень хорошо, даже для моего не большого роста
Лучшего пока нет!!!!
16 мая 2019, 07:31
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Даша Хафизова
9 сентября 2019, 10:25
Оценка
Я купила билеты на фильм, после на кассе их получила, но на фильм не пропустили. Пошла на кассу возвращать деньги но мне их не вернули сказав что, услуга была предоставлена деньги не вернут. Я понимаю что услуга кинотеатра это показать фильм, но меня на него не пропустили, значит услуга не была предоставлена. Хотелось бы вернуть свои деньги!
9 сентября 2019, 10:25
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Anya Nikls
15 сентября 2019, 13:01
Оценка
Значит так, пришли в сие заведение кассир оказался хамлом, никогда больше не пойду ,тем более с семьей, сходить туда равносильно испытать на себе золотой дождь
15 сентября 2019, 13:01
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Anya Nikls
15 сентября 2019, 13:04
Оценка
Отвратительно обращение кассиров с клиентами!!! Они оскорбили мою младшую сестру!!! Больше мы не ногой в этот кинотеатр!!!!
15 сентября 2019, 13:04
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Роман Шереметьев
21 сентября 2019, 17:54
в ответ на сообщение
Anya Nikls от 15 сентября 2019, 13:01
А что это золотой дождь?
21 сентября 2019, 17:54
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Елена Женихова
24 февраля 2020, 13:07
Можно ребенок 6,5 лет один посидит на Сонике? Я такую ерунду точно смотреть не стану, а дочь просится. В таком возрасте ей можно без кого-то из родителя быть, она через чур самостоятельная, я буду в пределах ТЦ находиться.
24 февраля 2020, 13:07
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Миша Хромой
3 мая 2021, 22:28
Оценка
Ходили сегодня на фильм Чернобыль. В 3 зале смотрели этот "чудофильм". В помещении было очень душно. Больше не пойду
3 мая 2021, 22:28
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Валерий Закиров
25 февраля 2022, 12:52
Оценка
ВСЕ НОРМАЛЬНО . НО ПОСМОТРИТЕ ЦЕНТР ГОРОДА. А ФИЛМЫ КАКИЕ. Я ДОЛЖНЕ ЕХАТЬ ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ НА ФИЛЬМ НА УЛ. БОРАНОВА. ПОЧЕМУ НОВЫЕ ФИЛЬМЫ В СИГМЕ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ. ИЛИ ВСЕ ПОБАРОБАНУ ШТО КРУТИТЬ.
25 февраля 2022, 12:52
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Валерий Закиров
4 мая 2022, 13:12
Оценка
ВРЕМЯ ПОКАЗА КОМЕДИЙ . НОРМАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ . ДО 17.00 . ВКУСА У ВАС СОВСЕМ НЕТ . ЖЕЛАЮЩИЕ ПОСМОТРЕТЬ ВЕЧЕРОМ НЕТ ВЫБОРА.
4 мая 2022, 13:12
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Эвелина Владова'бобикова
5 января 2023, 17:45
Я вот недогаварила, просто как грязно в кинотеатре! А гардеробщик ужасный хам и лентяй, он не хотел нашу одежду забирать!! Сказал что мы чушки, которые опоздали, а мы ему как леща, а он нас как Обматерил три господа бога ему! В гроб ему ведро помоём! Ещё хотела бы дополнить про кассиршу! Сначала она нас игнорировала а потом она на нас посмотрела как на каких-то бомжей, цокнула и начала манерничать!! Просто ужасные, УЖАСНЫЕ кассиры. Вам сколько уже отзывов написали про них? А вы даже и ухом не повернёте! Как вы вообще можете не обращать внимания на людей, которые пишут отзывы!!Лентяи и богохульники!! Кто вопще нанимает таких хамов работать в сферу обслуживание! Ни грамма уважения! А ещё кассирша была неопрятная и как будто выпившая! Безпредел!!!!😡
5 января 2023, 17:45
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alsuhalturina15
19 января 2023, 20:40
Оценка
Не приняли подарочную карту номиналом 500 руб, дурдом
19 января 2023, 20:40
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rek-time18
30 января 2023, 09:35
Оценка
Пошли с ребенком 6 лет на Чебурашку.. и первые полчаса была одна реклама,
и к началу фильма уже насиделись и насмотрелись. Очень жарко и душно в зале 3,
кресла протертые.
30 января 2023, 09:35
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Мария Гуслякова
7 апреля 2023, 13:42
Оценка
Ужасное обслуживание посетителей!!!!!
7 апреля 2023, 13:42
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gusnatashavl
11 декабря 2023, 18:14
Оценка
Ходила с подругой на фильм " По щучьему велению" в 1 зал.. фильм отличный,все хорошо, НО ВОТ КАЧЕСТВО КАРТИНКИ УЖАСНОЕ! Размытый рисунок заставляет щуриться, отчего глаза сильно устают.
Были с мужем во 2 зале " Наполеон Бонопарт" , дак то же самое... фильм прекрасный, а картинка размытая.
11 декабря 2023, 18:14
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Ирина Булдакова
1 марта 2024, 09:35
Почему нет рассписание на всю неделю? Хотела купить билеты онлайн, расписание на выходные нет.
1 марта 2024, 09:35
0
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Тамара Богомолова
29 ноября 2024, 17:19
Добрый вечер. Хочется знать, как формируется цена на билеты. Так, например, сегодня, 29 ноября 2024 года, на сеанс в 18.20 можно попасть по билету стоимостью ОТ 500 рублей. Даже на супер сеансы по вторникам цена ниже.
29 ноября 2024, 17:19
0
0
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Света Ломагина
1 января 2025, 15:45
Оценка
Покупала билеты на этом сайте, списали деньги, но не отправили билеты, звоню не отвечают . Это мошенники !!!!!
1 января 2025, 15:45
0
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Светлана Троянская
25 февраля 2025, 08:02
Прекрасно, что есть "Театр в кино", но хотелось бы, чтобы сеанс был пораньше, не в 19, а хотя бы в 17 час. На эти фильмы ходит культурно ориентированная аудитория, чаще пенсионеры, а им поздно зимой в 19. Поэтому народа в зале мало. Установив сеанс раньше (15, 17, 18 час.), получите больше зрителей!
25 февраля 2025, 08:02
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zhuldybin.a
5 декабря 2025, 08:03
Оценка
Очень качественый и захватывающий ремейк на фильм " Беспокойное хозяйство" снятый в 1946 году замечательным актёром- режиссёром Михаилом Жаровым.
5 декабря 2025, 08:03
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Спасибо, передадим информацию в кинотеатр.
1. очень удобное расположение в городе - центр
2. Правильный звук (не бьет по ушам)
3. Приветливый персонал
4. Удобные кресла и с любого места видно очень хорошо, даже для моего не большого роста
Лучшего пока нет!!!!
и к началу фильма уже насиделись и насмотрелись. Очень жарко и душно в зале 3,
кресла протертые.
Были с мужем во 2 зале " Наполеон Бонопарт" , дак то же самое... фильм прекрасный, а картинка размытая.
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