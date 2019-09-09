Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ижевска Кинотеатры Империя Грёз Сигма

Империя Грёз Сигма

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
Показать на карте
Билеты от 380 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Империя грёз
ТРК
Расположен в ТРЦ «Сигма»

О кинотеатре

Кинотеатр «Империя Грёз Сигма» находится с центре города в ТРЦ «Сигма». Это современный 5-ти зальный мультиплекс, отвечающий всем пожеланиям кинозрителей. В залах установлены: акустика JBL 7.1, цифровые проекторы и лучшее звуковое оборудование, парящие экраны с серебряным покрытием, оригинальная система освещения, кондиционирование, эргономичные кресла. Фильмы демонстрируются в формате 2D и 3D. Репертуар разнообразный: блокбастеры, трагикомедии, детективы, мультипликация, семейное кино и т.д.

Дизайн кинотеатра «Империя Грёз Сигма» в Ижевске выполнен в стиле хай-тек: просторное фойе, лаконичные зоны отдыха с диванными группами, привлекательные фотоколлажи. До или после сеанса можно посетить кино-кафе,  игровые автоматы, ресторан, магазины торгового центра.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
7.1 Оцените
40 голосов
Билеты от 380 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Империя Грёз Сигма
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
17:00 от 450 ₽ 22:00 от 550 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
09:50 от 380 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 4 сеанса
10:10 от 380 ₽ 12:15 от 380 ₽ 14:20 от 450 ₽ 16:25 от 450 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
14:30 от 450 ₽ 19:25 от 550 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Даша Хафизова 9 сентября 2019, 10:25
Я купила билеты на фильм, после на кассе их получила, но на фильм не пропустили. Пошла на кассу возвращать деньги но мне их не вернули сказав что,… Читать дальше…
Anya Nikls 15 сентября 2019, 13:01
Значит так, пришли в сие заведение кассир оказался хамлом, никогда больше не пойду ,тем более с семьей, сходить туда равносильно испытать на себе золотой дождь
Отзывы Написать отзыв
40 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Счастливый вторник и КиноСреда

Все фильмы за 120 рублей. На фильмы-премьеры акция действует до 19:30. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся

Весь день по будням билет в кино - 120 рублей. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Скидки группам

Скидка группам до от 15 человек - 20%. Группе школьников - 2 сопровождающих бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Ижевска

Фильмы в кинотеатре Империя Грёз Сигма

Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:00 от 450 ₽ 22:00 от 550 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
09:50 от 380 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 380 ₽ 12:15 от 380 ₽ 14:20 от 450 ₽ 16:25 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше