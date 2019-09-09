Кинотеатр «Империя Грёз Сигма» находится с центре города в ТРЦ «Сигма». Это современный 5-ти зальный мультиплекс, отвечающий всем пожеланиям кинозрителей. В залах установлены: акустика JBL 7.1, цифровые проекторы и лучшее звуковое оборудование, парящие экраны с серебряным покрытием, оригинальная система освещения, кондиционирование, эргономичные кресла. Фильмы демонстрируются в формате 2D и 3D. Репертуар разнообразный: блокбастеры, трагикомедии, детективы, мультипликация, семейное кино и т.д.

Дизайн кинотеатра «Империя Грёз Сигма» в Ижевске выполнен в стиле хай-тек: просторное фойе, лаконичные зоны отдыха с диванными группами, привлекательные фотоколлажи. До или после сеанса можно посетить кино-кафе, игровые автоматы, ресторан, магазины торгового центра.