Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Синема Парк Петровский
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк Петровский»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк Петровский»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ветер
драма
2025, Россия
2D
22:05
от 530 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
19:25
от 590 ₽
22:05
от 570 ₽
00:40
от 570 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:25
от 430 ₽
13:45
от 510 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
11:30
от 450 ₽
15:00
от 530 ₽
17:05
от 550 ₽
18:20
от 590 ₽
19:40
от 590 ₽
20:45
от 590 ₽
21:35
от 590 ₽
21:40
от 610 ₽
22:55
от 590 ₽
23:55
от 590 ₽
00:00
от 610 ₽
00:45
от 590 ₽
Зверолюция
анимация
2026, Испания
2D
15:00
от 590 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
10:40
от 410 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
14:45
от 470 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 390 ₽
12:05
от 470 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:05
от 450 ₽
12:50
от 530 ₽
15:35
от 530 ₽
16:30
от 530 ₽
17:25
от 530 ₽
18:20
от 570 ₽
19:15
от 590 ₽
20:10
от 590 ₽
21:05
от 570 ₽
22:00
от 590 ₽
23:50
от 570 ₽
00:15
от 590 ₽
00:45
от 570 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
12:50
от 490 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
10:20
от 450 ₽
11:30
от 430 ₽
12:40
от 530 ₽
13:50
от 530 ₽
15:00
от 510 ₽
16:10
от 530 ₽
17:20
от 530 ₽
18:30
от 590 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
22:55
от 570 ₽
23:10
от 570 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
10:20
от 390 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
2D
20:50
от 530 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
12:45
от 470 ₽
15:25
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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