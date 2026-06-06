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Киноафиша Ижевска Кинотеатры Синема Парк Петровский Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк Петровский»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк Петровский»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 пт 19 вс 21 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ветер
Ветер драма 2025, Россия
2D
22:05 от 530 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
19:25 от 590 ₽ 22:05 от 570 ₽ 00:40 от 570 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:25 от 430 ₽ 13:45 от 510 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
11:30 от 450 ₽ 15:00 от 530 ₽ 17:05 от 550 ₽ 18:20 от 590 ₽ 19:40 от 590 ₽ 20:45 от 590 ₽ 21:35 от 590 ₽ 21:40 от 610 ₽ 22:55 от 590 ₽ 23:55 от 590 ₽ 00:00 от 610 ₽ 00:45 от 590 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
15:00 от 590 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
10:40 от 410 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
14:45 от 470 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 390 ₽ 12:05 от 470 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:05 от 450 ₽ 12:50 от 530 ₽ 15:35 от 530 ₽ 16:30 от 530 ₽ 17:25 от 530 ₽ 18:20 от 570 ₽ 19:15 от 590 ₽ 20:10 от 590 ₽ 21:05 от 570 ₽ 22:00 от 590 ₽ 23:50 от 570 ₽ 00:15 от 590 ₽ 00:45 от 570 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
12:50 от 490 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
10:20 от 450 ₽ 11:30 от 430 ₽ 12:40 от 530 ₽ 13:50 от 530 ₽ 15:00 от 510 ₽ 16:10 от 530 ₽ 17:20 от 530 ₽ 18:30 от 590 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
22:55 от 570 ₽ 23:10 от 570 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
10:20 от 390 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
2D
20:50 от 530 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
12:45 от 470 ₽ 15:25 от 470 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
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