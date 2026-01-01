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Синема Парк Петровский
Кинотеатр Синема Парк Петровский (Ижевск) на карте
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Кинотеатр Синема Парк Петровский (Ижевск) на карте
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км
Империя Грёз Сигма
Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
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ул. Холмогорова, д. 11
5
5.8
км
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ул. Карла Маркса, 242
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7.6
км
Парковка
ул. Песочная, 9
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