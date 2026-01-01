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ТРЦ «Петровский»

ТРЦ «Петровский»
Адрес
г. Ижевск, ул. Петрова, д. 29
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Телефон

+7 (3412) 93-33-15 / справочная

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Фотографии ТРЦ «Петровский»

ТРЦ «Петровский» - современный семейный торгово-развлекательный центр Ижевска площадью более 65 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Петровский» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 100 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными площадками. ТРЦ «Петровский» расположен в динамично развивающемся Устиновском районе Ижевска, на пересечении улиц Петрова, Барышникова и Сабурова.

На территории торгово-развлекательного центра «Петровский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Твое», «Сити Обувь», «Вещь», Baon, Sela, «Золотая стрекоза», Henderson, O'Shade, Familia, Motivi, TOM TAILOR, New Yorker, Palmetta, Geox, Giovane Gentile, Extreme Intimo, Charuel, s.Oliver, Camaieu, Gerry Weber, Anna Verdi, M.Reason, Ginalaura, Mavi, Alberto, By Bidiful, Sandra Valery, Calipso, Boss, VDP, Umbro, Luisa Spagnoli, Marc Cain, Imperial, Diegel, Labbra, Gloria Jeans & Gee Jay, Lady collection, Mango, Mascotte, Rendez-vous, Calzedonia, Intimissimi, Women' Secret, Baon, Love Republic, Reserved, Stradivarius, Zarina, Zolla, Carlo Pazolini, Chester, Mexx, Pull & Bear и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok, Puma и др.), магазины мебели и товаров для дома (Askona и др.), фирменные магазины техники (Samsung, Bork и др.), магазины подарков, популярные магазины детских товаров («Буду мамой», Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», YVES ROCHER, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны («585», «Адамас», «Московский ювелирный завод», Pandora и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть», «МТС», «Мегафон», Билайн» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон, цветочный магазин, магазин канцелярских товаров, студия солярия, студия маникюра, центр фотоуслуг, копицентр, ателье, концертная касса, отделение банка «Россельхозбанк», аптека «Планета Здоровья», банкоматы («Альфа-Банк», «ВТБ24», «Сбербанк» и др.), платёжные терминалы и касса авиа- и ж/д билетов.

Кроме того, в ТРЦ «Петровский» функционируют продовольственный гипермаркет «Гастроном», супермаркет товаров для детей «Детский мир», зона развлечений «Игромакс», боулинг-центр на 22 дорожки, гипермаркет бытовой техники и электроники «Корпорация Центр», бильярдный клуб «Петровский», детская игровая зона Kido и современный многозальный кинотеатр сети «Синема парк».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Баскин Роббинс», KFC, Chicken House, Subway, «Пельмешки Да Вареники Экспресс», Viva la Pizza, «Суши Сан», «Кус-кус», кафе и рестораны Southern Fried Chiken, Cinnabon, пивной ресторан «Пинта» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Петровский» есть бесплатная открытая наземная автомобильная парковка на 1300 машиномест и автомойка.

Адрес:
г. Ижевск, ул. Петрова, д. 29

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Петровский» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРК Петровский»

  • на автобусах № 12, 14, 29, 39

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Улица Петрова»

  • на автобусах № 25, 27, 29, 31, 39, 49, 79
  • на троллейбусах № 7, 7д, 10, 14
  • на маршрутках № 10, 18, 52, 367

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Петровский»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Гастроном»: 09.00 – 22.00;
Боулинг, бильярд «Петровский»: пн. – чт.: 12.00 – 00.00, пт.: 12.00 – 02.00, сб.: 10.00 – 02.00, вс.: 10.00 – 00.00;
Игровая зона Kido: вс. – пт.: 10.00 – 21.00, сб.: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема парк»: 10.00 – 00.30;
Бар «Пинта»: вс. – чт.: 12.00 – 00.00, пт. – сб.: 12.00 – 05.00.

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