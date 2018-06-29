Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Петровский
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Петровский
Отзывы о кинотеатре Синема Парк Петровский
Комментарии
29 июня 2018, 15:40
Татьяна, здравствуйте! Вы обращались в администрацию кинотеатра с этим вопросом?
29 июня 2018, 15:40
Марина Миряева
29 ноября 2019, 10:24
Добрый день, детям в возрасте 3г билет обязательно покупать? И есть ли скидки, если идем всей семьей?
29 ноября 2019, 10:24
Дмитрий Чернышев
18 ноября 2020, 15:55
Ужасная работа колл-центра. На сайте написано узнавайте в кинотеатре цены и время, звонишь им, говорят узнавайте на сайте. Зачем оставлять номер, если он по факту бесполезный?
Была бы оценка 0 , поставил бы ее
18 ноября 2020, 15:55
Ольга Перепичай
5 января 2024, 14:29
Не пришли электронные
билеты
5 января 2024, 14:29
Ольга Перепичай
5 января 2024, 14:32
Ещё нет
5 января 2024, 14:32
Роза Саратовская
23 января 2024, 21:20
25 января по всей России покажут индийский фильм Истребитель. Новейший боевик с новейшими технологиями и спецэффектами. Покажут наши СУ на службе армии Индии. И только в нашей дыре показов нет.
23 января 2024, 21:20
Надежда Крюкова
12 октября 2025, 11:34
Добрый день! Я звонила на телефон горячей линии, где автоответчик четко сказал что ветеранам боевых действий есть скидки при предъявлении документов .
Придя в кинотеатр на кассе администратор сказал что такая категория не приходит по скидке.
Так кому тогда верить? Мы с мужем пришли в кино, очень разочаровались , обидно что людей такой категории обманывают! С нас взяли полную стоимость.
Убедительно прошу разобраться в этой ситуации
12 октября 2025, 11:34
