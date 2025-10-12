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Синема Парк Петровский

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
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Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

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Сеть

Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Петровский»

О кинотеатре

Кинотеатр «Петровский» в Ижевске находится в центре большого густонаселенного городского массива. Расположен на 3-м этаже ТРК «Петровский».

Кинотеатр «Петровский» — это современный 6-ти зальный мультиплекс. Именно здесь впервые в Удмуртии было установлено цифровое оборудование фирмы Christie и начали  демонстрироваться киноленты по технологии 3D. В репертуаре представлены популярные фильмы российского кинопроката.

В фойе кинотеатра «Петровский» имеется лаундж зона с диванчиками, игровые автоматы, кинобары с хорошим выбором попкорна. В кафе Tea Funny можно отведать оригинальные коктейли Bubble Tea, изготовленные на основе соков, кофе, чая. В составе этого напитка необычный топпинг — лопающиеся шарики из водорослей агар-агар, наполненные соком.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
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31 голос
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Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Петровский
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 370 ₽ ...
Ветер
Ветер
Сегодня 2 сеанса
21:55 от 530 ₽ 22:05 от 510 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 5 сеансов
16:25 от 450 ₽ 19:25 от 510 ₽ 19:45 от 530 ₽ 00:30 от 530 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
13:45 от 470 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Надежда Крюкова 12 октября 2025, 11:34
Добрый день! Я звонила на телефон горячей линии, где автоответчик четко сказал что ветеранам боевых действий есть скидки при предъявлении документов… Читать дальше…
Дмитрий Чернышев 18 ноября 2020, 15:55
Ужасная работа колл-центра. На сайте написано узнавайте в кинотеатре цены и время, звонишь им, говорят узнавайте на сайте. Зачем оставлять номер,… Читать дальше…
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31 голос
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23 апреля 2018 16:10
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Синема Парк Петровский

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 пт 19 вс 21 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽
Ветер
Ветер драма 2025, Россия
2D
21:55 от 530 ₽ 22:05 от 510 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
16:25 от 450 ₽ 19:25 от 510 ₽ 19:45 от 530 ₽ 00:30 от 530 ₽ 00:40 от 510 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
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