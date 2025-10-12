Кинотеатр «Петровский» в Ижевске находится в центре большого густонаселенного городского массива. Расположен на 3-м этаже ТРК «Петровский».

Кинотеатр «Петровский» — это современный 6-ти зальный мультиплекс. Именно здесь впервые в Удмуртии было установлено цифровое оборудование фирмы Christie и начали демонстрироваться киноленты по технологии 3D. В репертуаре представлены популярные фильмы российского кинопроката.

В фойе кинотеатра «Петровский» имеется лаундж зона с диванчиками, игровые автоматы, кинобары с хорошим выбором попкорна. В кафе Tea Funny можно отведать оригинальные коктейли Bubble Tea, изготовленные на основе соков, кофе, чая. В составе этого напитка необычный топпинг — лопающиеся шарики из водорослей агар-агар, наполненные соком.