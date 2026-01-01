Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ижевск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ижевска
Кинотеатры
Россия
Расписание сеансов кинотеатра «Россия»
Расписание сеансов кинотеатра «Россия»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Скидки и акции
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
20:45
от 500 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
12:20
от 400 ₽
18:15
от 500 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 350 ₽
12:00
от 400 ₽
14:00
от 400 ₽
18:15
от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:50
от 400 ₽
20:10
от 500 ₽
21:30
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
от 350 ₽
12:20
от 400 ₽
14:30
от 400 ₽
16:40
от 400 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
14:30
от 400 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:10
от 400 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
12:15
от 400 ₽
16:10
от 400 ₽
18:30
от 500 ₽
Марти Великолепный
драма, исторический
2025, США
2D
20:10
от 500 ₽
Первая
драма, мелодрама
2026, Россия
2D
10:20
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:10
от 400 ₽
14:40
от 400 ₽
17:00
от 400 ₽
19:15
от 500 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 350 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
16:20
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667