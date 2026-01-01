Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Россия»

Расписание сеансов кинотеатра «Россия»

Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:45 от 500 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:20 от 400 ₽ 18:15 от 500 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 350 ₽ 12:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 18:15 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:50 от 400 ₽ 20:10 от 500 ₽ 21:30 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 от 350 ₽ 12:20 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:40 от 400 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
14:30 от 400 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
14:10 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:15 от 400 ₽ 16:10 от 400 ₽ 18:30 от 500 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный драма, исторический 2025, США
2D
20:10 от 500 ₽
Первая
Первая драма, мелодрама 2026, Россия
2D
10:20 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:10 от 400 ₽ 14:40 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 19:15 от 500 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 350 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
16:20 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 350 ₽
