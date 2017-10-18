Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ижевск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ижевска
Кинотеатры
Россия
Отзывы о кинотеатре Россия
Отзывы о кинотеатре Россия
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Россия
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
vadv47
18 октября 2017, 19:29
Надо признаться, что я и не полагал, что к/т Россия ещё существует... Очень в давние времена это был лучший кинотеатр Ижевске - ПАНОРАМНЫЙ. Рад, что он существует и хочу посетить его с целью посмотреть с супругой к/ф МАТИЛЬДА!!!
18 октября 2017, 19:29
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
19 октября 2017, 14:12
в ответ на сообщение
vadv47 от 18 октября 2017, 19:29
Добрый день!
Да, сходите, конечно :)
19 октября 2017, 14:12
0
0
Ответить
Лена Коровина
4 марта 2018, 20:17
Здравствуйте ! а "Лед" примерно до какого числа будет еще у вас в кино ?
4 марта 2018, 20:17
1
0
Ответить
Oryg Amy
10 марта 2018, 23:50
торопились успеть на сеанс в 21.50 "за ггранью реальности" , подсунули билеты на другой фильм. оказывается у них все фильмы начинаются в одно время, только в разных залах. просидели 30 мин на другом фильме пока не поняли что смотрим не тот фильм. виноваты конечно сами, но разве нельзя раграничить время для разных фильмов....
10 марта 2018, 23:50
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
14 марта 2018, 19:31
в ответ на сообщение
Лена Коровина от 4 марта 2018, 20:17
Добрый день! Ещё неделю точно будет идти!
14 марта 2018, 19:31
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 марта 2018, 19:32
в ответ на сообщение
Oryg Amy от 10 марта 2018, 23:50
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв.
14 марта 2018, 19:32
0
0
Ответить
Полина Ельцова
18 марта 2018, 12:57
А можете вывесить афишу на 29 марта
18 марта 2018, 12:57
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 марта 2018, 13:23
в ответ на сообщение
Полина Ельцова от 18 марта 2018, 12:57
Добрый день! Расписание на 29 марта будет доступно на следующей неделе. Репертуар обновляется каждый четверг. Спасибо!
18 марта 2018, 13:23
0
0
Ответить
kozhuraotbanana
9 мая 2018, 15:17
Оценка
ходили на "остров собак" в малый зал. картинка была урезана так, что было видно только верхнюю половину субтитров. контролер заходила, видела это, но ничего не предприняла. больше в этот кинотеатр приходить не хочется
9 мая 2018, 15:17
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 мая 2018, 12:28
в ответ на сообщение
kozhuraotbanana от 9 мая 2018, 15:17
Добрый день! Спасибо, передадим коллегам информацию.
14 мая 2018, 12:28
0
0
Ответить
Анна Алексеева
9 июля 2018, 10:19
Оценка
Кинотеатр очень хороший,но есть один минус...
Когда мы пришли с подругой в кинотеатр "Россия", нам сказали , что портфели должны оставлять в ящиках хранения, для того что бы мы не шуршали разными фантиками или пакетами,из-за этого мы просто сидели смотрели фильм без ничего. Когда мы уже сели на свои места , естественно все начали шуршать разными пакетами. Почему некоторых заставляют убирать рюкзаки со своей едой , а некоторых так пропускают?
Пожалуйста, разберитесь с этим.
Спасибо!
9 июля 2018, 10:19
0
0
Ответить
Настя Телицына
9 июля 2018, 19:11
Оценка
На входе в зал заставляют убирать вещи в камеры хранения, где кинотеатр не несет за них ответственности. Персонал не может внятно объяснить на каких основаниях они предъявляют это требования отвечая несколько раз подряд, что это "в целях безопасности". На просьбу проверить сумку и убедится, что там ничего нет, отвечают отказом. Охранников и металлоискателей нет. "Россия", что вы делаете?!
9 июля 2018, 19:11
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 июля 2018, 18:37
в ответ на сообщение
Настя Телицына от 9 июля 2018, 19:11
Настя, добрый день! Спасибо за ваш отзыв, разберемся в ситуации.
11 июля 2018, 18:37
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 июля 2018, 18:53
в ответ на сообщение
Анна Алексеева от 9 июля 2018, 10:19
Анна, добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв, передадим его в кинотеатр в ближайшее время.
11 июля 2018, 18:53
0
0
Ответить
Аня Назырова
19 августа 2018, 02:55
Здравствуйте, почему Аксель в 3 D нигде нет?
19 августа 2018, 02:55
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
23 августа 2018, 16:20
в ответ на сообщение
Аня Назырова от 19 августа 2018, 02:55
Добрый день! Уточним для вас информацию.
23 августа 2018, 16:20
0
0
Ответить
Кирилл Ведерников
21 ноября 2018, 23:54
Очень плохое обслуживание.
-Самое отвратительное бронирование. Снимают за полчаса! В других кинотеатрах за 10-20мин до сеанса.
-Длинные очереди и грубые кассиры(~10-15мин)
-В кафе один работник,тоже длинная очередь(~10-15мин)
-Давка на лестницах, при входе, почти везде тесно.
-Со своими напитками/едой нельзя.
-С личными сумками нельзя! Да где такое видано!
-Единственный Кинотеатр которого нет в яндекс афише.
-Парковка для посетителей маленькая.
А так цены средние по городу.
21 ноября 2018, 23:54
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
7 декабря 2018, 17:30
в ответ на сообщение
Кирилл Ведерников от 21 ноября 2018, 23:54
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Мы передали его руководству кинотеатра.
7 декабря 2018, 17:30
0
0
Ответить
Александр Тощевиков
12 марта 2019, 20:12
а до какого числа будет идти как приручить дракона 3
12 марта 2019, 20:12
0
0
Ответить
Софья Сигал
29 июля 2019, 19:59
Оценка
Отвратительный кинотеатр!!! С какими то тупыми правилами...не пускают с рюкзачками , чипсами..полнейший бред..ни в одном кинотеатре города такого нет ..хотя условия везде лучше))
29 июля 2019, 19:59
1
0
Ответить
Юрий Учанов
10 сентября 2019, 09:20
Оценка
Не пропускают в зал с рюкзаком. При этом все ячейки в камере хранения открываются, внимание... любым соседним ключом. И администрация ответственности не несёт, — сообщат вам хамоватый охранник с ухмылкой и не менее хамоватая контролёрша.
Сервис уровня "поговори мне еще..." в общем
10 сентября 2019, 09:20
0
0
Ответить
Эльвина Галеева
13 октября 2019, 14:59
Не впустили в кино из-за того что у нас был пакет, а кого сумки того впустили, сдали билеты и пошли в другой кинотеатр и нас впустили без проблем
13 октября 2019, 14:59
0
0
Ответить
Эльвина Галеева
13 октября 2019, 15:06
Самый ужасный кинотеатр, правила тупые!!! Не выпускает со своей едой, то что она шуршит, просто тупость, всегда ходили в другие кинотеатры, и всегда впускали
13 октября 2019, 15:06
0
0
Ответить
Александра Елькина
2 ноября 2019, 12:13
Оценка
Кинотеатр находится в центре города, вроде бы должен быть идеальным, но НЕТ. Недавно ходила на сеанс, весь персоонал грубит , говорят тихо , а потом говорят повышеным тоном , типо что ты меня переспрашиваешь по 100 раз. В зале душно, жарко, картинка на экране ужасная. Вообщем вообще не рекомендую этот кинотеатр, сходите лучше в Империю грез
2 ноября 2019, 12:13
0
0
Ответить
ruslan.tatarin1981
30 декабря 2019, 19:08
Ну во первых правильно было бы не впускать с едой туда так как в кинотеатрах смотрят а не жерут хрумкая и шебурша пакетами а вот на счет стоимости билетов на сайте одна сумма а в кинотеатре другая почему?
30 декабря 2019, 19:08
0
0
Ответить
Евгения Пилина
5 января 2021, 22:22
Ходили вчера на фильм "Огонь" фильм хороший, понравился. Но кинотеатр разочаровал.... В зале было холодно. Я думала только в премьер зале было холодно, когда ходили раньше, то что зал большой, но оказалось и в маленьком на 40 человек тоже холодно, сидеть некомфортно.Также разочаровало расположение самих кресел, они не соответствуют расположению при бронировании, картинка одна, в реальности другое, а именно проходы Янтарного зала. Ряды тупиковые. А самое ужасное что за посещение туалета берут деньги, мало того билеты дорогие и скидок для детей нет, дак и ещё и туалет платный. В дальнейшем предпочту другой кинотеатр и друзьям непосоветую, ещё и жалобу на вас нипишу в администрацию города.
5 января 2021, 22:22
0
0
Ответить
Tatyana Mezcal
11 апреля 2021, 09:03
Оценка
Ходили на Мортал комбат 10.04.21, в синий зал, убедительная просьба к администрации или ответственным добавить звука фильму, даже в самые шумные моменты слышно как в другом ряду чавкают и шепчутся.
Так же очень низко посажены сидения что субтитры не видно
11 апреля 2021, 09:03
0
0
Ответить
Алёна Гуляева
4 июля 2021, 23:25
Оценка
Самый ужасный кинотеатр. Звук был хуже чем с телевизора дома. Ни о каком стерео и речи не идёт! Слышно как люди рядом дышат во время просмотра фильма. Ушли в самом начале фильма, вместо возврата денег дали билет на бесплатное посещение кинотеатра на двоих, но мы заплатили за 2 билета 600рублей, а остальные сеансы в разы дешевле, то есть мы остались не довольны ещё и в минусе… разочарование
4 июля 2021, 23:25
0
0
Ответить
Валерий Закиров
6 апреля 2022, 11:44
КОГДА БУДЕТ НОРМАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР . СМОТРЕТЬ НЕЧЕГО. РАБОТАЕМ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
6 апреля 2022, 11:44
0
0
Ответить
Ольга Муравьева
6 января 2023, 18:24
Смотрели в кинотеатре Россия 4.01.2023 фильм "Чук и гек". Слышимость слов - нулевая. Только музыку слышно. Похоже о стерео колонках в этом кинотеатре не слышали. Операторы не могут настроить звук. Какой позор. Жалобы такие были и в предыдущие дни по этому фильму. Администрация безмолвствует. А точнее - ее вообще не было. Рекомендую Роспотребнадзору тщательно проверить, качество оказания услуг этим кинотеатром. Толпы в тесной раздевалке и платные туалеты также не оставляют хорошего впечатления. Все впечатления от хорошей постановки старой доброй книги из детства Аркадия Гайдара полностью испорчены благодаря такому безобразному отношению коллектива киноцентра к своим обязанностям.
6 января 2023, 18:24
0
0
Ответить
Екатерина Биянова
25 ноября 2023, 18:40
Оценка
топ
25 ноября 2023, 18:40
0
0
Ответить
Роза Саратовская
23 января 2024, 21:17
25 января по всей России покажут индийский фильм Истребитель. Новейший боевик с новейшими технологиями и спецэффектами. Покажут наши СУ на службе армии Индии. И только в нашей дыре показов нет.
23 января 2024, 21:17
0
0
Ответить
Наталья Супрунова
14 ноября 2024, 21:02
Оценка
Пришли на фильм народный футболист 14.11.24 в 21:30
20 минут смотрели трейлеры потом включили не тот фильм - "Руки вверх"
Подошли к администратору разобраться почему включили не тот фильм, вместо того что бы сразу решить проблему, пошли наезды что мы 20 мин смотрели не тот фильм
По итогу все выключили, снова поставили трейлеры на 20 минут .... Наконец то включили тот фильм
Спасибо за испорченное настроение
14 ноября 2024, 21:02
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Дядя Фёдор
2 комментария
Синема 5 Ижевск
1 комментарий
Империя Грёз Сигма
24 комментария
Синема Парк Петровский
7 комментариев
Алмаз Синема Матрица
29 комментариев
Алмаз Синема Роликс
24 комментария
Киномакс
12 комментариев
Ижсталь
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Да, сходите, конечно :)
Когда мы пришли с подругой в кинотеатр "Россия", нам сказали , что портфели должны оставлять в ящиках хранения, для того что бы мы не шуршали разными фантиками или пакетами,из-за этого мы просто сидели смотрели фильм без ничего. Когда мы уже сели на свои места , естественно все начали шуршать разными пакетами. Почему некоторых заставляют убирать рюкзаки со своей едой , а некоторых так пропускают?
Пожалуйста, разберитесь с этим.
Спасибо!
-Самое отвратительное бронирование. Снимают за полчаса! В других кинотеатрах за 10-20мин до сеанса.
-Длинные очереди и грубые кассиры(~10-15мин)
-В кафе один работник,тоже длинная очередь(~10-15мин)
-Давка на лестницах, при входе, почти везде тесно.
-Со своими напитками/едой нельзя.
-С личными сумками нельзя! Да где такое видано!
-Единственный Кинотеатр которого нет в яндекс афише.
-Парковка для посетителей маленькая.
А так цены средние по городу.
Сервис уровня "поговори мне еще..." в общем
Так же очень низко посажены сидения что субтитры не видно
20 минут смотрели трейлеры потом включили не тот фильм - "Руки вверх"
Подошли к администратору разобраться почему включили не тот фильм, вместо того что бы сразу решить проблему, пошли наезды что мы 20 мин смотрели не тот фильм
По итогу все выключили, снова поставили трейлеры на 20 минут .... Наконец то включили тот фильм
Спасибо за испорченное настроение
Авторизация по e-mail