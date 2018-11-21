Киноцентр «Россия» считается одной из лучших киноплощадок города. Именно в этом киноцентре был открыт первый широкоформатный зал, где демонстрировались мировые премьеры.

После реконструкции в кинозалах установлено цифровое проекционное и звуковое оборудование. Кинопоказы осуществляются в форматах 2D и 3D.

В киноцентре «Россия» открыто 5 залов, особенно знаменит самый большой, Премьер-зал на 571 место. В нем установлен огромный панорамный экран диагональю 22 метра, имеющий «серебристое» покрытие. Акустика и объемный звук специально спроектирован под этот зал.

Есть 11 комфортных vip-зон для двоих с диванами, столиком и кнопкой вызова официанта.

Уютные Красный и Синий кинозалы также отвечают всем современным требованиям к комфортности и экологичности. Здесь оборудованы места «для поцелуев» на последнем ряду.