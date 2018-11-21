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Киноафиша Ижевска Кинотеатры Россия

Россия

Ижевск
Адрес
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
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Телефон

+7 (3412) 90-40-53 / администратор

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О кинотеатре

Киноцентр «Россия» считается одной из лучших киноплощадок города. Именно в этом киноцентре был открыт первый широкоформатный зал, где демонстрировались мировые премьеры.

После реконструкции в кинозалах установлено цифровое проекционное и звуковое оборудование. Кинопоказы осуществляются в форматах 2D и 3D.

В киноцентре «Россия» открыто 5 залов, особенно знаменит самый большой, Премьер-зал на 571 место. В нем установлен огромный панорамный экран диагональю 22 метра, имеющий «серебристое» покрытие. Акустика и объемный звук специально спроектирован под этот зал.

Есть 11 комфортных vip-зон для двоих с диванами, столиком и кнопкой вызова официанта.

Уютные Красный и Синий кинозалы также отвечают всем современным требованиям к комфортности и экологичности. Здесь оборудованы места «для поцелуев» на последнем ряду. 

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Расписание сеансов в кинотеатре Россия
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 400 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 450 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
10:10 от 350 ₽ 13:15 от 400 ₽ 17:10 от 400 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 4 сеанса
14:50 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 18:50 от 450 ₽ 21:00 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Кирилл Ведерников 21 ноября 2018, 23:54
Очень плохое обслуживание.
-Самое отвратительное бронирование. Снимают за полчаса! В других кинотеатрах за 10-20мин до сеанса.
-Длинные очереди и… Читать дальше…
Софья Сигал 29 июля 2019, 19:59
Отвратительный кинотеатр!!! С какими то тупыми правилами...не пускают с рюкзачками , чипсами..полнейший бред..ни в одном кинотеатре города такого нет ..хотя условия везде лучше))
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43 голоса
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Скидки в кинотеатре
Акция для школьников, студентов и пенсионеров

Дети до 3х лет – бесплатно, без предоставления места. По будням 2D –100 рублей, 3D – 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам Пенсионерам
Понедельник - день народного кино

2D фильмы – 120 рублей, 3D фильмы – 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

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Фильмы в кинотеатре Россия

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:00 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
21:10 от 450 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 350 ₽ 13:15 от 400 ₽ 17:10 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
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2026, Россия, анимация
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