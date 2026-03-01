Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Иваново

Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Иваново

Билеты
Вся информация о фильме
вт 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
А113 г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
19:00 от 580 ₽
