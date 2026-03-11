Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Иваново
11 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Иваново
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
вт
10
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
А113
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
09:25
от 230 ₽
11:45
от 230 ₽
13:50
от 260 ₽
00:25
от 560 ₽
Европа Cinema
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
10:10
от 290 ₽
11:55
от 290 ₽
17:40
от 350 ₽
