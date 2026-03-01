Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Иваново 7 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 7 марта 2026 в Иваново

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
А113 г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
09:25 от 380 ₽ 11:45 от 380 ₽ 13:50 от 490 ₽ 22:35 от 380 ₽
Европа Cinema г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
10:10 от 450 ₽ 11:55 от 450 ₽ 17:40 от 620 ₽
