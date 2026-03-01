Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Иваново
7 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 7 марта 2026 в Иваново
О фильме
Вся информация о фильме
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
09:30
от 420 ₽
10:05
от 1100 ₽
11:35
от 420 ₽
12:05
от 1500 ₽
13:35
от 540 ₽
15:25
от 580 ₽
17:50
от 580 ₽
19:30
от 580 ₽
20:25
от 1500 ₽
00:20
от 1270 ₽
Европа Cinema
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
10:10
от 450 ₽
12:05
от 580 ₽
13:45
от 580 ₽
15:40
от 580 ₽
16:40
от 580 ₽
17:30
от 620 ₽
19:25
от 620 ₽
23:20
от 460 ₽
23:45
от 460 ₽
