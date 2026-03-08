Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Иваново, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Иваново
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Иваново
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
А113
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
09:30
от 420 ₽
10:05
от 1100 ₽
11:35
от 420 ₽
13:35
от 540 ₽
15:25
от 580 ₽
17:50
от 580 ₽
20:25
от 1500 ₽
00:25
от 1120 ₽
Европа Cinema
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
10:10
от 450 ₽
12:05
от 580 ₽
13:45
от 580 ₽
15:40
от 580 ₽
16:40
от 580 ₽
17:30
от 620 ₽
19:25
от 620 ₽
23:20
от 460 ₽
23:45
от 460 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Отзывы
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта
Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика
8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667