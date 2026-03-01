Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Иваново

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Иваново

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
А113 г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
12:35 от 490 ₽ 17:05 от 530 ₽ 18:30 от 1350 ₽ 21:30 от 530 ₽ 23:55 от 380 ₽
Европа Cinema г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
19:20 от 620 ₽ 21:40 от 460 ₽ 22:20 от 460 ₽
