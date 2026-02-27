Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Грозовой перевал
Грозовой перевал, 2025 в Иваново
28 февраля 2026
Грозовой перевал, 28 февраля 2026 в Иваново
А113
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
14:20
от 490 ₽
19:00
от 530 ₽
21:40
от 530 ₽
23:35
от 380 ₽
Европа Cinema
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
14:10
от 580 ₽
16:40
от 580 ₽
19:10
от 620 ₽
21:50
от 460 ₽
