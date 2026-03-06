Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Иваново 7 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 7 марта 2026 в Иваново

Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
А113 г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
11:25 от 420 ₽ 14:05 от 1500 ₽ 15:35 от 580 ₽ 18:20 от 580 ₽
Европа Cinema г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
10:10 от 450 ₽ 12:45 от 580 ₽ 14:25 от 580 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Наследник
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
