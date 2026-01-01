Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Иваново

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Иваново

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Начало
Начало
2010, США / Великобритания, боевик, фантастика, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Одна дома 3
Одна дома 3
2025, Россия, комедия, семейный
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Росомаху Джекмана убьют в «Судном дне», но лить слезы не стоит: новый, молодой, тестостероновый Логан во всем превосходит предшественника
«Я бы всем, кто тест проходит, ордена б давала»: узнали цитату? Тогда на 6 сложных вопросов о «Девчатах» ответите без проблем
«Пускай все слышат – это моя дача. И тест тоже»: вспомните 6 шедевров советского кино по кадрам с грядок да огородов?
«Прикол для всех металюг»: серию с рок-отсылками «Маши и Медведя» посмотрели более 100 млн раз — взрослые визжат от восторга
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Первый отдел» на паузе — а Шибанов сказал «пока» зрителям НТВ: теперь он на «России» в новом ретродетективе
3 непредсказуемых мини-сериала для «пижамного» вечера пятницы: останетесь дома и ни разу не пожалеете
Сулейман посредственный, Хюррем как бочка: еще одна Роксолана катком проехалась по «Великолепному веку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше