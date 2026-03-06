Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Иваново
7 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 7 марта 2026 в Иваново
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
09:20
от 420 ₽
13:25
от 540 ₽
15:40
от 580 ₽
17:30
от 580 ₽
18:25
от 1500 ₽
19:50
от 580 ₽
21:30
от 580 ₽
22:25
от 1270 ₽
23:10
от 420 ₽
00:50
Европа Cinema
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
2D
10:40
от 450 ₽
12:30
от 580 ₽
14:55
от 580 ₽
16:50
от 580 ₽
18:55
от 620 ₽
21:00
от 460 ₽
23:05
от 460 ₽
23:35
от 460 ₽
