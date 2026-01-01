Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне

Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми

Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях

Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису

«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд

«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»

«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом

Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?

Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым

НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала