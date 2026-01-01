Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)

Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько

Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так

Людк, а Людк, сможешь узнать «Любовь и голуби» по деталям, которые многие забыли? Инфаркт микарда обеспечен, но от счастья (тест)

«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5

«Алло, Галочка, ты не пройдешь!» Тест на знание фильмов с советской Бардо — Натальей Кустинской

«Что за шум, а теста нет?» Теперь есть: 6 вопросов с подвохом о легендарном «Месте встречи» (сложно – жесть!)

Хотели продолжения «Старикам тут не место»? В новинке Apple TV Антон Чигур мстит паре адвокатов

Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)

Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова