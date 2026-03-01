Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Убойные каникулы
Расписание сеансов Убойные каникулы, 2009 в Иваново
2 марта 2026
Расписание сеансов Убойные каникулы, 2 марта 2026 в Иваново
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Убойные каникулы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
А113
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
2D
21:50
от 490 ₽
