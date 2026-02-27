Оповещения от Киноафиши
Европа Cinema
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
15:20
от 490 ₽
18:50
от 580 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:55
от 420 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:10
от 490 ₽
16:40
от 490 ₽
19:10
от 580 ₽
21:40
от 420 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
10:10
от 410 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:50
от 410 ₽
12:25
от 490 ₽
15:45
от 490 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
13:15
от 490 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
19:00
от 580 ₽
21:20
от 420 ₽
22:20
от 420 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:20
от 410 ₽
11:15
от 410 ₽
14:45
от 490 ₽
17:30
от 580 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:05
от 410 ₽
12:35
от 490 ₽
14:20
от 490 ₽
16:50
от 490 ₽
18:30
от 580 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:15
от 490 ₽
16:30
от 490 ₽
20:40
от 580 ₽
22:40
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
