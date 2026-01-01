ТРЦ «Тополь» - это крупный современный торгово-развлекательный центр в Иваново площадью более 107 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Тополь» представляет собой пятиуровневый комплекс с более чем 230 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом, развлекательными площадками и уникальной Event-площадкой - Атриумом с амфитеатром, где каждые выходные проводятся концерты и праздники. ТРЦ «Тополь» расположен в центре города Иваново, в его культурно-деловой части, на улице Лежневской, 55.

На территории торгово-развлекательного центра «Тополь» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Affliction, Kari, Covani, «Лапоток», Dolce Vita, C&A shoes, Gloria Jeans, Oodji, Elis, Ostin, Incity, «Твоё», MAX MARA, Glance, F5, «Модная Я», Lexmer, Deffinesse, M.REASON, Potis&Verso, Sweet Mama, «Золотая Стрекоза», Etra, H&M, Zarina, befree, Concept Club, Zolla, 5 КармаNov, HENDERSON, Kanzler, SELA, Respect, Ralf Ringer, Centro, Calzedonia, «Дефиле», Milavitsa, Incanto и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok, Puma и др.), магазины мебели и товаров для дома (Berghoff и др.), фирменные магазины техники (Samsung, Multivarka.pro и др.), магазины подарков («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, Mothercare, Choupette, Kapika, «Котофей», «Умничка» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Эуаль», L'Occitane, «Ив Роше», «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Sunlight, «585 Золотой», «Адамас» и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Цифроград», «Связной», «Евросеть», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Телефон.ру» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон «Читай-город», цветочный магазин, магазин канцелярских товаров, зоомагазин «4 лапы», аптека, студия солярия, студия маникюра, центр фотоуслуг, копицентр, ателье, концертная касса, банкоматы («Альфа-Банк», «ВТБ24», «Сбербанк» и др.), платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Тополь» функционируют продовольственный гипермаркет «Окей», спортивный гипермаркет «Спортмастер», гипермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео», «Эльдорадо», «ТехноПоинт» и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет товаров для дома и интерьера «Уютерра», универмаг постоянных распродаж «Фамилия», современный пятизальный кинотеатр «Европа Синема», семейный развлекательный центр «Квадратная птица У» и событийный центр комплекса «Атриум».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Макдональдс», «Баскин Роббинс», «ChickenBurger», ресторан средиземноморской кухни формата Open Kitchen Bellissimo, интерактивный ресторан нового поколения Beer Gamer House, эко-лофт ресторан «Сковорода», фри-фло ресторан «Общепит» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Тополь» есть наземная автомобильная парковка вместимостью 1200 машиномест.

Адрес:

Московская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Тополь» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Улица Велижская (улица Лежневская)»

на автобусах № 7, 14, 25, 33, 35, 100, 100к

на троллейбусах № 2, 7, 11

на маршрутных такси № 7, 30, 31, 35, 37, 39

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Тополь»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Окей»: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр «Европа Синема»: 10.00 – 02.00;

Ресторан «Макдональдс»: круглосуточно.