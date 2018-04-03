Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Иваново, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Иваново
Кинотеатры
Европа Cinema
Отзывы о кинотеатре Европа Cinema
Отзывы о кинотеатре Европа Cinema
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Европа Cinema
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
uru-aleksandr
3 апреля 2018, 16:22
Оценка
Хороший кинотеатр
3 апреля 2018, 16:22
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
5 апреля 2018, 11:51
в ответ на сообщение
uru-aleksandr от 3 апреля 2018, 16:22
Добрый день! Спасибо! :)
5 апреля 2018, 11:51
0
0
Ответить
Артём' Хиданов
19 мая 2021, 06:19
Здравствуйте меня интересует один вопросик,у вас будут примьера Клинок расекающих демонов?:((
19 мая 2021, 06:19
0
0
Ответить
любовь карпова
23 марта 2023, 03:46
Оценка
Совсем недавно писала положительный отзыв о кинотеатре, но вчера при посещении Европа синема были разочарованы ужасным обслуживанием, а вернее его отсутствием. Пришли за пять минут до начала сеанса ( сеанс 10.40 22 марта), кассира не было, стояла очередь, человека 3 -4. Ждём пять минут, сеанс на мониторе уже отметился жёлтым цветом, т.е. сеанс начался, кассира нет. Продавец поп-корна успокаивает - кассир сейчас подойдёт и т.п. В общем, настроение испорчено, кассир так и не пришла, юноша-продавец поп-корна все-таки подошёл к кассе и продал билеты.
23 марта 2023, 03:46
0
0
Ответить
konstantinlesnikov505
15 октября 2023, 17:11
Оценка
Фильм очень понравился
15 октября 2023, 17:11
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
А113
10 комментариев
Лодзь
6 комментариев
Искра Deluxe
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держаться в топах рейтингов и сердцах зрителей
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail