Киноафиша Иваново Кинотеатры А113 Расписание сеансов кинотеатра «А113»

Расписание сеансов кинотеатра «А113»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:10 от 330 ₽ 15:30 от 410 ₽ 17:35 от 530 ₽
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
10:35 от 330 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
15:25 от 410 ₽ 19:05 от 530 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
22:45 от 380 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
19:40 от 530 ₽ 22:55 от 1120 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:20 от 410 ₽ 19:00 от 530 ₽ 21:40 от 530 ₽ 23:35 от 380 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:45 от 380 ₽ 23:50 от 380 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:15 от 380 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
12:15 от 410 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:35 от 410 ₽ 17:05 от 530 ₽ 18:30 от 1350 ₽ 21:30 от 530 ₽ 23:55 от 380 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:25 от 330 ₽ 12:10 от 1070 ₽ 14:55 от 410 ₽ 19:25 от 530 ₽ 20:50 от 1350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 330 ₽ 12:45 от 410 ₽ 15:00 от 410 ₽ 16:15 от 1070 ₽ 17:15 от 530 ₽ 19:30 от 530 ₽
Убойные каникулы
Убойные каникулы комедия, триллер 2009, Канада
2D
21:40 от 530 ₽ 21:50 от 530 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:15 от 850 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
13:15 от 410 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 330 ₽ 13:20 от 410 ₽ 14:15 от 1070 ₽ 16:55 от 410 ₽ 21:50 от 530 ₽ 00:10 от 380 ₽
