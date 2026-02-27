Оповещения от Киноафиши
А113
Расписание сеансов кинотеатра «А113»
Расписание сеансов кинотеатра «А113»
Торговый центр
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
11:10
от 330 ₽
15:30
от 410 ₽
17:35
от 530 ₽
Stray Kids: The dominATE Experience
документальный, музыка
2026, Южная Корея / США
2D
10:35
от 330 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
15:25
от 410 ₽
19:05
от 530 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D
22:45
от 380 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
19:40
от 530 ₽
22:55
от 1120 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:20
от 410 ₽
19:00
от 530 ₽
21:40
от 530 ₽
23:35
от 380 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
23:45
от 380 ₽
23:50
от 380 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:15
от 380 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
12:15
от 410 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:35
от 410 ₽
17:05
от 530 ₽
18:30
от 1350 ₽
21:30
от 530 ₽
23:55
от 380 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:25
от 330 ₽
12:10
от 1070 ₽
14:55
от 410 ₽
19:25
от 530 ₽
20:50
от 1350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 330 ₽
12:45
от 410 ₽
15:00
от 410 ₽
16:15
от 1070 ₽
17:15
от 530 ₽
19:30
от 530 ₽
Убойные каникулы
комедия, триллер
2009, Канада
2D
21:40
от 530 ₽
21:50
от 530 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:15
от 850 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
13:15
от 410 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 330 ₽
13:20
от 410 ₽
14:15
от 1070 ₽
16:55
от 410 ₽
21:50
от 530 ₽
00:10
от 380 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
